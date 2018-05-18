Стало известно, где сборная Украины сыграет на ЧМ-2019 по хоккею

Чемпионат мира-2019 по хоккею в Дивизионе IB с участием национальной сборной Украины пройдет в столице Эстонии Таллинне. Турнир примет арена "Тондираба Айс Холл", в которой во время хоккейных матчей могут разместиться почти 6000 зрителей. Эта мультифункциональная арена была открыта в августе 2014-го года.

Соперниками сборной Украины станут команды Японии, Польши, Эстонии, Румынии и Нидерландов. Победитель турнира выйдет в Дивизион IA, а худшая команда по итогам чемпионата отправится в Дивизион IIA.

Чемпионат мира в Эстонии пройдет в конце апреля 2019-го года. Точные даты проведения турнира Международная федерация хоккея сообщит позже.

Напомним, что в эти дни проходит чемпионат мира по хоккею в топ-дивизионе. Вчера в четвертьфинальном поединке самая титулованная команда мира сборная Канады в овертайме обыграла россиян.

А вот Швейцария сотворила сенсацию, пройдя одного из претендентов на медали команду Финляндии.

Также в полуфинал чемпионата мира пробились сборные США и Швеции. Матчи состоятся 19 апреля.