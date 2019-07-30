Последним клубом Куница был "Чикаго" / Фото: Twitter

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли завершил карьеру https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/067/de4/5d4067de409a6.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/067/de4/5d4067de409a6.jpg 2019-07-30T18:53:00+03:00 Хоккей Крис Куниц выигрывал трофей с "Анахаймом" и "Питтсбургом"

Американский нападающий "Чикаго" Крис Куниц объявил о завершении карьеры. 39-летний форвард в прошедшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ провел 56 матчей и набрал 10 (5+5) очков. Всего Куниц в НХЛ сыграл 1022 матча, забил 268 голов и отдал 351 результативную передачу. За время своей карьеры хоккеист выступал за "Чикаго", "Тампу", "Атланту", "Питтсбург" и "Анахайм".

Куниц – четырехкратный обладатель Кубка Стэнли: в 2007 году в составе "Анахайма", а в 2009, 2016 и 2017 году с "Питтсбургом". В составе сборной Канады он выиграл Олимпийские игры 2014 года.

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Отмечается, что канадец будет работать в отделе хоккейных операций "Чикаго" в качестве консультанта по развитию игроков.

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Ранее мы сообщали, что украинец напоил деда шнапсом из Кубка Стэнли. Это произошло в рамках путешествия трофея по малым родинам игроков "Сент-Луис Блюз". В данном случае Кубок отправился в Сент-Альберт, где родился защитник "Блюз" с украинскими корнями Колтон Парайко. Дедушка Колтона, когда подняли второй тост, выпил прямиком из трофея.

Напомним, что игрок "Сент-Луиса" позавтракал хлопьями из Кубка Стэнли. Таким образом отметился 22-летний канадский защитник Винс Данн – да-да, он отведал хлопья с молоком прямо из престижного хоккейного трофея, добытого его командой.

"Сент-Луис Блюз" победил "Бостон Брюинз" в решающем седьмом матче финальной серии НХЛ и впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли. Для достижения цели команде понадобилось 52 года – это рекорд НХЛ.

Хоккей, Кубок Стэнли, Сент-Луис – Бостон

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