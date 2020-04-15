Третья битва "без клюшек": белорусы из чемпионата Украины сразятся в эрудиции

Пока чемпионат Украины по хоккею на паузе из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса, Украинская хоккейная лига запустила проект онлайн-баттлов "Без клюшек". В рамках этого шоу хоккеисты проверяют не только свою эрудицию, но и чувство юмора и скорость реакции. Интересно, что на прошлой неделе состоялся первый межспортивный баттл, в котором сразился хоккей против американского футбола.

В третьем выпуске "Без клюшек" эту среду, 15 апреля, в 18:30 сойдутся игроки "Днепра" и "Донбасса" Александр Каракулько и Илья Коренчук, а проводить баттл будет ведущий Иван Унку. Отметим, что оба игрока имеют белорусский паспорт и выступают в чемпионате Украины.

В ходе баттла хоккеисты не только определят сильнейшего вне ледовой площадки, но и пообщаются с болельщиками, ответив на все их вопросы.

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Онлайн-баттл будет доступен в прямом эфире с 18:30 15 апреля.

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Напомним, что с начала апреля мы ведем рубрику "Карантин со звездой", в которой показываем, как живет и что делает во время вынужденного перерыва из-за пандемии чемпионка мира и Европы по борьбе Юлия Ткач-Остапчук. Каждый день наш видеожурнал обновляться, следите за жизнью одной из лучших спортсменок Украины и не пропускайте интересные подробности. Оставайтесь дома и будьте здоровы.

Как чемпионка мира и Европы тренируется дома на карантине

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