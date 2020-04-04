Карантин со звездой спорта: как приготовить невероятные пончики с сыном – рецепт от чемпионки мира по борьбе

Юлия Ткач обожает всевозможные булочки и пирожные, но это не вредит ее фигуре

С 4 апреля мы начинаем рубрику "Карантин со звездой", в которой покажем, как живет и что делает во время вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса чемпионка мира и Европейских игр по борьбе Юлия Ткач-Остапчук. Каждый день наш видео-журнал будет обновляться, следите за жизнью одной из лучших спортсменок Украины и не пропускайте интересные подробности. Оставайтесь дома и будьте здоровы.

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В первом видео Юлия показала, какими вкусностями балует себя и своих родных на карантине. Вместе с шестилетнем сыном Ярославом наша чемпионка приготовила пышные и ароматные пончики, которые выглядят так, что просто слюнки текут.

Юлия Ткач-Остачук с сыном Ярославом готовит пончики Видео: Сегодня|Спорт

"Готовить люблю, но когда есть время. Сейчас на карантине времени много, поэтому балую себя и родных различными блюдами. Я люблю сладкое. Различные булочки и пирожные, люблю утром с кофе полакомиться чем-то сладеньким", – рассказала нам Юлия.

Ранее мы писали, что Юлия Ткач развеяла миф про отсутствие женственности у девушек, которые занимаются борьбой.

"Борьба не портит фигуру. Есть много борчих, которые могли бы работать моделями. Как и каждый вид спорта, борьба делает тело более атлетическим, красивым, подтянутым и стройным. Во время занятий борьбой задействованы все группы мышц, поэтому тело развивается гармонично. Кроме того, мы не только боремся, но и бегаем, плаваем, занимаемся на тренажерах, играем в футбол или баскетбол. Борьба также не влияет на походку, не лишает ее грациозности. Напротив, осанка становится лучше, а человек учится чувствовать свое тело и управлять им".

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