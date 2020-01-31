У россиян из-за допинга забрали все соревнования, но они через суд хотят удержать хоккей

Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в Сибири в 2023 году

Россия vs Канада - молодежное противостояние / Фото: iihf.com

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В декабре Всемирное антидопинговое агентство отстранило Россию от участия в элитных спортивных соревнованиях на четыре года и призвало международные федерации не доверять ей проведение турниров. Однако некоторые федерации на это не идут. В частности россияне пытаются сохранить у себя чемпионаты мира по хоккею. Читайте все подробности наказания России за допинг.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал, что вопрос о проведении чемпионата мира 2023 года в Санкт-Петербурге будет рассматриваться в Спортивном арбитражном суде (CAS):

"У нас с Международной федерацией хоккея разногласий нет. IIHF старается, чтобы все соревнования, какие мы получаем, состоялись: чемпионат мира 2023 года в Санкт-Петербурге, женский чемпионат мира высшего дивизиона 2021 года. Вопрос по Санкт-Петербургу будет решаться в суде".

Третьяк также утверждает, что молодежный чемпионат мира 2023 года точно состоится в России, поскольку, как заявила IIHF, он не попадает под санкции Всемирного антидопингового агентства. Пройдет турнир в Новосибирске и Омске.

Мы писали, что за крышевание российского допинга во Франции судят босса мировой легкой атлетики.

Президент IIHF швейцарец Рене Фазель заявил, что его организация постарается сохранить для России чемпионаты мира — несмотря на санкции WADA.

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