Без флага и хоккея, но с Евро-2020: все подробности наказания России за допинг

На двух ближайших Олимпиадах российские спортсмены будут нейтральными, но еще есть 21 день на подачу апелляции

Россия наказана за допинг / Фото: Reuters

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Сегодня, 9 декабря, в Лозанне на заседании исполкома ВАДА российский спорт был наказан за подтасовки базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Всемирное антидопинговое агентство отстранило Россию от международных соревнований на четыре года, включая Олимпиады, Паралимпиады и чемпионаты мира.

Российское антидопинговое агентство лишено статуса соответствия, а госслужащим РФ и руководству Олимпийских и Паралимпийских комитетов запрещено посещать международные спортивные мероприятия. Также Россия не имеет право принимать и подавать заявки на крупные турниры мирового уровня. Но, по словам, начальник отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергея Хрычикова, матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге это наказание не коснется:

"На Евро решение не распространяется по причине того, что нынешний стандарт соответствия включает в себя мировые чемпионаты и Олимпийские игры. Региональные и континентальные чемпионаты не входят в новый стандарт. Следующая версия стандарта вступает в силу с 2021 года, там уже есть европейские чемпионаты.

Олимпийский комитет России / Фото: AFP

Зато вполне попадают под стандарт соответствия и должны быть отобраны у России чемпионат мира по пляжному футболу-2021, чемпионат мира по волейболу-2022, чемпионат мира по хоккею-2023 в Санкт-Петербурге, а также Универсиада-2023 в Екатеринбурге. Россия также обязана оплатить затраты на расследование, а также штраф в размере 10% от дохода за 2019 год или 100 тысяч долларов.

Президент ВАДА Крейг Риди пояснил, что России давали шанс исправиться, но она им не воспользовалась:

"Слишком долго российский допинг отвлекал от чистого спорта. Вопиющее нарушение российскими властями условий восстановления РУСАДА, утвержденных в сентябре 2018 года, потребовало решительного ответа. России были предоставлены возможности навести порядок в своем доме и вернуться к мировому антидопинговому сообществу ради своих спортсменов и единства спорта, но она предпочла продолжить свою позицию обмана и отрицания. Исполком WADA отреагировал самым решительным образом, защищая права российских спортсменов, которые могут доказать, что они не причастны и не использовали выгоду из этих мошеннических действий".

Но есть нюансы...

Нужно понимать, что на четыре года от соревнований отстранена сборная России. А отдельные спортсмены, которые докажут свою "чистоту" в отношении допинга, смогут выступать и дальше, но под нейтральным флагом, без гимна, формы и любых опознавательных знаков страны. Такая практика уже была на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, а также на чемпионатах мира по легкой атлетике.

"Не сомневалась в подобном исходе. Не верила в рассказы о том, что все будет хорошо. Произошедшее сегодня – позор, – написала чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене. – Дальнейшие планы? Бороться за себя и выступать. Менять гражданство я никогда не собиралась, не планирую это делать и сейчас. Буду доказывать в секторе, что российские спортсмены живы, пусть даже и в нейтральном статусе. Я это делала все последние годы. Смущает лишь то, что атлеты одни в своей борьбе и руководители нашего спорта все это время защищают нас только на словах".

И хоть в России сейчас кричат об "убийстве своего спорта", наказание могло быть и более жестким, так как члены комитета спортсменов ВАДА требовали лишить всех российских спортсменов права участия в Олимпийских играх. Под этим письмом подпись с согласием поставили 9 из 17 членов комитета.

"Мошенничество, манипуляции и обман, выявленные на сегодняшний день, будут поощряться и далее, если будет вынесен менее жесткий вердикт, – рассказал BBC представитель комитета. – Российская допинговая сага доминировала на трех Олимпийских и Паралимпийских играх, на горизонте – четвертые. Продолжающиеся и преднамеренные акты обмана, мошенничества и коррупции в России превратили в посмешище не только тех, кто играет по правилам, но и тех, кто их создает и защищает".

Что же будет дальше

Теперь слово за наблюдательным советом РУСАДА, который соберется на заседание 19 декабря. Он должен либо согласиться с решениями исполкома ВАДА, либо подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд. На апелляцию есть 21 день. Если протест подадут, то решать судьбу России и ее спортсменов будет уже CAS. По словам все того же Хрычикова, когда CAS примет финальное решение, оно вступит в силу. И только с этого момента начнется четыре года дисквалификации, но маловероятно, что CAS примет решение в течение зимы. А пока решение не вступило в силу, все соревнования в России можно проводить.

Интересно, что "в отместку" за наказание России в РФ планирует провести фейковую Олимпиаду. Известный российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин предлагает провести соревнования, которые станут альтернативой Олимпийским играм.

Бурная реакция на дисквалификацию России

Пока Россия готовится подавать апелляцию на решение WADA, в соцсетях принялись бурно обсуждать сенсационную новость. В первую очередь, в сети появились различные фотожабы на эту тему:

Все самые яркие реакции смотрите в материале "Зато у нас остался танковый биатлон".

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