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"У всего есть своя причина": жена звезды НХЛ выложила в Instagram фото мертворожденного ребенка

31 марта, 10:18

Александр Трикиша

Супруга Гранлунда сообщила, что девочка родилась без сердцебиения

В семье нападающего клуба НХЛ "Нэшвилл Предаторз" Микаэля Гранлунда произошла трагедия. Жена хоккеиста Эмми родила мертвого ребенка. В соцсетях она сообщила, что девочка родилась без сердцебиения и прикрепила к сообщению душераздирающее фото.

"Наш маленький ангелочек родился во вторник без сердцебиения. Мы обретаем надежду, зная, что она где-то там, наблюдает за нами как ангел хранитель. Верим, что у всего есть своя причина", – написала жена хоккеиста Эмми Гранлунд в Instagram.

Внимание, фото не для слабонервных

В семье Микаэля и Эмми уже воспитывают сына Мило, который появился на свет в феврале 2019 года.

Ране мы писали, что в Румынии умер вратарь, в игре с которым "Динамо" добыло особенную для Лобановского победу. У бывшего голкипера "Стяуа" Мартина Тудора не выдержало сердце. В 2001-м он пропустил четыре мяча от киевлян.

Ранее мы писали, что во время коронавирусной паузы в Нигерии умер известный футболист. Бывшему сборнику Ифеаньи Джорджу нельзя было садиться за руль, но он не внял этому распоряжению и угодил в смертельное ДТП.

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хоккей НХЛ Нэшвилл Предаторз

Источник: Сегодня|Спорт

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