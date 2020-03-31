"У всего есть своя причина": жена звезды НХЛ выложила в Instagram фото мертворожденного ребенка

В семье нападающего клуба НХЛ "Нэшвилл Предаторз" Микаэля Гранлунда произошла трагедия. Жена хоккеиста Эмми родила мертвого ребенка. В соцсетях она сообщила, что девочка родилась без сердцебиения и прикрепила к сообщению душераздирающее фото.

"Наш маленький ангелочек родился во вторник без сердцебиения. Мы обретаем надежду, зная, что она где-то там, наблюдает за нами как ангел хранитель. Верим, что у всего есть своя причина", – написала жена хоккеиста Эмми Гранлунд в Instagram.

Внимание, фото не для слабонервных

В семье Микаэля и Эмми уже воспитывают сына Мило, который появился на свет в феврале 2019 года.

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