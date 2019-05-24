Украина примет чемпионат мира по хоккею: молодежное первенство в Дивизионе IB состоится в Киеве

Стали известны места проведения хоккейных чемпионатов мира в низших дивизионах: национальная сборная Украины сыграет в Польше

Молодежный чемпионат мира по хоккею в Дивизионе IB пройдет в Киеве в декабре 2019 года. Фото: Reuters

В пятницу стало известно, что чемпионат мира по хоккею среди игроков в возрасте до 20 лет в Дивизионе IB пройдет в Киеве. На проведение турнира также претендовали и наши будущие соперники – Франция, Польша, Венгрия, Италия и Эстония. Соревнования пройдут с 10 по 17 декабря 2019 года. В этом сезоне молодежной сборной Украины удалось сохранить прописку в Дивизоне IB на мировом первенстве в польском Тыхы. По итогам турнира наша команда стала пятой.

Чемпионат мира в первом дивизионе в группе А, по итогам которого определятся команды, вышедшие в элитный дивизион, пройдет в столице Словении Любляне. За право сыграть в элитном дивизионе чемпионата мира в 2021 году поборются сборные Франции, Австрии, Южной Кореи, Словении, Венгрии и Румынии. Команды Франции и Австрии выбыли из элиты по итогам предварительного этапа ЧМ-2019. Соревнования пройдут с 24 по 30 апреля 2020 года в Любляне.

Матчи первого дивизиона группы В, в котором сыграет национальная сборная Украины, пройдут в польском городе Катовице. Матчи второго дивизиона группы А пройдут в Хорватии, группы В – в Рейкьявике. Матчи третьего дивизиона группы А примет Люксембург, группы В – ЮАР. Матчи четвертого дивизиона пройдут в Киргизии.

Кроме того, на конгрессе ИИХФ было объявлено, что Беларусь станет местом проведения матчей первого дивизиона молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 года (игроки до 20 лет). Игры второго дивизиона в группе А пройдут в Литве.

Ранее мы писали, что международная федерация хоккея раздала чемпионаты мира: повезло России, Чехии и Швеции. Стали известны страны, которые проведут чемпионаты мира по хоккею в 2023, 2024 и 2025 годах.

Напомним, что чемпионат мира 2019 года проходит в Словакии. В субботу будут сыграны полуфиналы Россия – Финляндия и Канада – Чехия, а в воскресенье состоится главный поединок. Прогноз букмекеров на полуфиналы чемпионата мира по хоккею: по мнению аналитиков, в финал выйдут команды России и Канады, а трофей достанется "красной машине".

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