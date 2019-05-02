Украина проиграла третью встречу на чемпионате мира по хоккею

Украинские хоккеисты уступили лидеру турнирной таблицы

Фото: Федерация хоккея Украины

Сборная Украины провела четвертый матч на чемпионате мира по хоккею в Дивизионе IB, который проходит в Таллине, Эстония. Наша команда проиграла команде Румынии со счетом 1:5. Украинская команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице Дивизиона. Напомним, худшая команда опустится в низший дивизион.

Украина – Румыния – 1:5

Голы: 0:1 – Петер (03:52, бол.). 0:2 – Биро (19:50, бол.), 1:2 – Бабинец (37:18), 1:3 – Константин (39:21), 1:4 – Буточнов (47:39), 1:5 – Рокаль (57:28, буллит).

Завтра на чемпионате мира выходной. А 4 мая сборная Украины проведет матч с хозяином турнира командой Эстонии. Румыния встретится с аутсайдером Голландией. Еще в одной встрече сыграют между собой Польша и Япония.

М Команда И О В ВО ПО П ЗШ:ПШ 1 Румыния 4 10 2 2 0 0 15:8 2 Польша 3 7 2 0 1 0 17:7 3 Япония 4 6 2 0 0 2 12:10 4 Эстония 3 4 1 0 1 1 9:10 5 Украина 4 3 1 0 0 3 14:16 6 Голландия 4 3 1 0 0 3 6:22

Как сообщалось ранее, сборная Канады назвала состав на чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе. В заявку самой титулованной команды вошло 22 хоккеиста из НХЛ.

Также сообщалось, что "Украиночка" выиграла женский чемпионат Украины по хоккею. В финальном поединке киевлянки обыграли харьковских "Пантер".

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