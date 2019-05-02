Украина проиграла третью встречу на чемпионате мира по хоккею
Украинские хоккеисты уступили лидеру турнирной таблицы
Сборная Украины провела четвертый матч на чемпионате мира по хоккею в Дивизионе IB, который проходит в Таллине, Эстония. Наша команда проиграла команде Румынии со счетом 1:5. Украинская команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице Дивизиона. Напомним, худшая команда опустится в низший дивизион.
Украина – Румыния – 1:5
Голы: 0:1 – Петер (03:52, бол.). 0:2 – Биро (19:50, бол.), 1:2 – Бабинец (37:18), 1:3 – Константин (39:21), 1:4 – Буточнов (47:39), 1:5 – Рокаль (57:28, буллит).
Завтра на чемпионате мира выходной. А 4 мая сборная Украины проведет матч с хозяином турнира командой Эстонии. Румыния встретится с аутсайдером Голландией. Еще в одной встрече сыграют между собой Польша и Япония.
|М
|Команда
|И
|О
|В
|ВО
|ПО
|П
|ЗШ:ПШ
|1
|Румыния
|4
|10
|2
|2
|0
|0
|15:8
|2
|Польша
|3
|7
|2
|0
|1
|0
|17:7
|3
|Япония
|4
|6
|2
|0
|0
|2
|12:10
|4
|Эстония
|3
|4
|1
|0
|1
|1
|9:10
|5
|Украина
|4
|3
|1
|0
|0
|3
|14:16
|6
|Голландия
|4
|3
|1
|0
|0
|3
|6:22
Как сообщалось ранее, сборная Канады назвала состав на чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе. В заявку самой титулованной команды вошло 22 хоккеиста из НХЛ.
Также сообщалось, что "Украиночка" выиграла женский чемпионат Украины по хоккею. В финальном поединке киевлянки обыграли харьковских "Пантер".
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