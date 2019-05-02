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Украина проиграла третью встречу на чемпионате мира по хоккею

2 мая, 19:11

Украинские хоккеисты уступили лидеру турнирной таблицы

Фото: Федерация хоккея Украины

Сборная Украины провела четвертый матч на чемпионате мира по хоккею в Дивизионе IB, который проходит в Таллине, Эстония. Наша команда проиграла команде Румынии со счетом 1:5. Украинская команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице Дивизиона. Напомним, худшая команда опустится в низший дивизион.

Украина – Румыния – 1:5

Голы: 0:1 – Петер (03:52, бол.). 0:2 – Биро (19:50, бол.), 1:2 – Бабинец (37:18), 1:3 – Константин (39:21), 1:4 – Буточнов (47:39), 1:5 – Рокаль (57:28, буллит).

Завтра на чемпионате мира выходной. А 4 мая сборная Украины проведет матч с хозяином турнира командой Эстонии. Румыния встретится с аутсайдером Голландией. Еще в одной встрече сыграют между собой Польша и Япония.

МКомандаИОВВОПОПЗШ:ПШ
1Румыния410220015:8
2Польша37201017:7
3Япония46200212:10
4Эстония3410119:10
5Украина43100314:16
6Голландия4310036:22

Как сообщалось ранее, сборная Канады назвала состав на чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе. В заявку самой титулованной команды вошло 22 хоккеиста из НХЛ.

Также сообщалось, что "Украиночка" выиграла женский чемпионат Украины по хоккею. В финальном поединке киевлянки обыграли харьковских "Пантер".

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Тег сборная Украины по хоккею, чемпионат мира по хоккею

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Сегодня|Спорт

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