Украинская хоккейная лига: "Донбасс" гарантировал полуфинал плей-офф, "Кременчук" уничтожил "Динамо"

После матча 38-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги между "Донбассом" и "Белым Барсом" (4:2), дончане набрали 86 очков и гарантировали себе автоматический выход в полуфинал плей-офф. Кстати, не пропустите новость о том, что 11-летние хоккеисты устроили массовое побоище на льду: били даже лежачих. К боксерскому выяснению отношений прибегли игроки 2009 года рождения на турнире в Тольятти.

"Белый Барс" – "Донбасс" 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 Лялька (Коренчук, Буценко, – больш. 5х3), 6:13; 0:2 Волков (Шишлянников, Карамнов), 19:03; 1:2 Ружников (Благой, Бабинец), 19:22; 1:3 Костиков, 20:14; 2:3 Благой (Бабинец, Морозов), 33:24; 1:4 Волков (Карамнов, Игнатенко), 40:42;

"Белый Барс": Кучер (Пеленский); Алексюк (А) – Грицюк, Чолач – Ядловский, Гребеник – Таран (А), Васильев; Благой – Морозов – Бабинец, Куцевич (К) – Ружников – Бородай, Шиманский – Качан – Панченко, Грабовецкий – Зозовский – Середницкий.

"Донбасс": Трифонов (Дьяченко); Большаков – Уилсон, Игнатенко – Гончаров, Григорьев – Пангелов-Юлдашев, – Мазур; Милёхин – Буценко – Коренчук (А), Шишлянников – Карамнов – Волков, Лялька (А) – Карпенко – Разумов, Подзиньш – Захаров (К) – Костиков.

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Таким образом, "Днепр" по итогам "регулярки" финиширует на третьем месте и начнет свою битву в решающей стадии чемпионата с четвертьфинала. В 1/4 финала херсонский клуб сразится с МХК "Динамо", который занял последнюю строчку в турнирной таблице. Сеголня Динамовці біли уничтожены "Кременчуком".

МХК "Динамо" – "Кременчук" 0:14 (0:7, 0:5, 0:2)

Шайбы: 0:1 – Орлов (Созонов – Боевых), 04:47, 0:2 – Ворона (Толстушко), 08:38, 0:3 – Бабрусев (Бондарук – Киселев), 10:02, 0:4 – Гриценко (Ворона – Савченко), 13:07, 0:5 – Грицких (Ворона), 16:42, 0:6 – Киселев (Бондарук – Бабрусев), 17:49, 0:7 – Толстушко, 19:31, 0:8 – Ворона (Грицких – Толстушко), 27:30, 0:9 – Толстушко (Савченко – Ворона), 35:48, 0:10 – Киселев (Бондарук), 37:26, 0:11 – Орлов (Александров), 39:49, 0:12 – Савченко (Грицких), 39:57, 0:13 – Толстушко (Ворона – Грицких), 46:50, 0:14 – Александров (Орлов – Созонов), 55:36

МХК "Динамо": Шевчук; (Вязовов); Фирсов (К) – Наливайко (А), Лисин – Панков, Савченко – Трапезников, Шуба – Бутенко; Геворкян (А) – Свищев – Абаджян, Панов – Борисов – Дурдыев, Абдулаев – Праведный – Кашевко, – Черноморченко – Фёдоров.

"Кременчук": Новицкий (Гордюшин); Бабрусев – Григорян, Александров – Боевых, Грицких – Толстушко, Горлушко – Варава; Киселёв (К) – Зайцев – Бондарук, Созонов – Пукс (А) – Орлов, Савченко – Гриценко (А) – Ворона, Чердак – Олейник – Тютченко.

Ранее мы писали, что хоккеист застал врасплох вратаря соперника, закинув курьезную шайбу с нейтральной зоны. Игрок МХК "Динамо" Руслан Лисин шокировал вратаря "Ледяных Волков".

Отметим, что первый матч четвертьфинальной серии состоится 12 марта на домашней арене харьковчан.

Ранее стала известна первая пара 1/4 финала плей-офф – параллельно с харьковчанами и "щуками" за место в полуфинале сразятся "Ледяные Волки" и "Белый Барс". Также отметим, что в плей-офф "Днепру" не сможет помочь защитник Вадим Шепелев, который выбыл до конца сезона из-за травмы.

Смотрите видео, как тренер детской хоккейной команды подрался с командой противника:

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