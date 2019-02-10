Украинские хоккеисты проиграли третий подряд матч на международном турнире в Броварах

В роли главного тренера нашей команды дебютировал Андрей Срюбко

Фото: Федерация хоккея Украины

Украинские хоккеисты проиграли третий подряд матч на международном турнире в Броварах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/034/ff7/5c6034ff7285a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/034/ff7/5c6034ff7285a.jpg 2019-02-10T16:29:00+02:00 Хоккей В роли главного тренера нашей команды дебютировал Андрей Срюбко

В Броварах завершился международный товарищеский турнир по хоккею. Сегодня мужская сборная Украины в заключительном матче уступила команде Румынии со счетом 0:3. В первом периоде наши хоккеисты пропустили две шайбы, а затем еще одну в третьем.

Это поражение стало для сборной Украины третьим подряд – ранее на турнире украинцы дважды уступили команде Польши. Вчера Польша забросила Украине пять шайб а перед этим победителя определяли только с помощью буллитов.

Добавим, что эти поединки стали дебютными для нового тренерского штаба украинской сборной во главе с Андреем Срюбко.

Напомним, что женская сборная Украины по хоккею выиграла все матчи отбора на ЧМ-2020. Украинские хоккеистки выступят в Дивизионе II В мирового первенства. Женская команда была возрождена спустя 28 лет. Наши потенциальные соперники - Тайвань, Хорватия, Исландия, Новая Зеландия, Румыния и Турция. Окончательный состав участников Дивизиона II В определиться в апреле.

Ранее мы писали, что легенды украинского хоккея провели мастер-класс для воспитанников ДЮСШ. Тренерами выступили Сергей Варламов, Александр Победоносцев, Константин Касянчук и Игорь Архипенко.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Украинские хоккеисты проиграли третий подряд матч на международном турнире в Броварах". Другие Новости хоккея смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...