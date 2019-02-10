Украинские хоккеисты проиграли третий подряд матч на международном турнире в Броварах
В роли главного тренера нашей команды дебютировал Андрей Срюбко
В Броварах завершился международный товарищеский турнир по хоккею. Сегодня мужская сборная Украины в заключительном матче уступила команде Румынии со счетом 0:3. В первом периоде наши хоккеисты пропустили две шайбы, а затем еще одну в третьем.
Это поражение стало для сборной Украины третьим подряд – ранее на турнире украинцы дважды уступили команде Польши. Вчера Польша забросила Украине пять шайб а перед этим победителя определяли только с помощью буллитов.
Добавим, что эти поединки стали дебютными для нового тренерского штаба украинской сборной во главе с Андреем Срюбко.
Напомним, что женская сборная Украины по хоккею выиграла все матчи отбора на ЧМ-2020. Украинские хоккеистки выступят в Дивизионе II В мирового первенства. Женская команда была возрождена спустя 28 лет. Наши потенциальные соперники - Тайвань, Хорватия, Исландия, Новая Зеландия, Румыния и Турция. Окончательный состав участников Дивизиона II В определиться в апреле.
Ранее мы писали, что легенды украинского хоккея провели мастер-класс для воспитанников ДЮСШ. Тренерами выступили Сергей Варламов, Александр Победоносцев, Константин Касянчук и Игорь Архипенко.
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