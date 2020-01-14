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Украинский хоккеист вышел в финал и гарантировал себе "серебро" юношеских Олимпийских игр

14 января, 16:10

В полуфинале Владимир Трошкин забросил три шайбы, а Денис Пасько свой матч еще сыграет

Владимир Трошкин - медалист Юношеской Олимпиды

Владимир Трошкин - медалист Юношеской Олимпиды / Фото: НОК Украины

На зимних юношеских Олимпийских играх, которые проходят в швейцарской Лозанне, определился первый финалист хоккейного турнира. Соревнования здесь проходят в экспериментальном формате – три на три. А за команды выступают игроки разных национальностей. Вчера мы писали, что хоккеисты гарантировали Украине минимум одну медаль Олимпиады.

В полуфинале коллектив "зеленых", за которых выступает украинец Владимир Трошкин, обыграл "черных" со счетом 7:3. Причем из семи шайб своей команды наш соотечественник забросил три, оформив хет-трик! Ранее Трошкин вместе с партнерами выиграли шесть поединков из семи.

Другой украинец в Швейцарии, Денис Пасько, результативно играет за "красных". Он свой матч полуфинальной стадии против "коричневых" еще не провел. Накануне же он забросил сразу четыре шайбу в одной встрече. Интересно, что наши ребята могут сойтись в финальной дуэли, если Пасько с партнерами выиграют.

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Швейцария Олимпийские игры хоккей юноши

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