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Умер восьмикратный обладатель Кубка Стэнли

3 мая, 16:59

Ред Келли выигрывал по четыре трофея в составе "Детройта" и "Торонто"

Келли долгое время выступал за "Детройт"
Келли долгое время выступал за "Детройт". Фото: Twitter

На 92-м году жизни скончался восьмикратный обладатель Кубка Стэнли Ред Келли. Об этом сообщается на странице "Детройт Ред Уингз", с которым Келли четырежды завоевывал главный трофей (1950, 1952, 1954, 1955). Еще четыре Кубка Стэнли рекордсмен по количеству титулов среди хоккеистов выиграл в составе "Торонто" (1962, 1963, 1964, 1967).

Всего в НХЛ Келли провел 1316 матчей и набрал 823 очка (281+542). В 1954 году был признан лучшим игроком обороны, а позже выступал на позиции нападающего.

После окончания карьеры "Детройт" и "Торонто" вывели 4-й номер, под которым играл Келли, из обращения.

Недавно умер член Зала славы Международной федерации хоккея (IIHF) Лудек Букач. В качестве игрока Букач становился серебряным призером чемпионата мира. Как тренер он во главе сборной Чехословакии выиграла золото чемпионата мира 1985 года, а также золото ЧМ-1996 со сборной Чехии.

Ранее мы писали, что ушел из жизни знаменитый украинский хоккеист. В 1984 году в составе юниорской сборной СССР Олег Посметьев становился чемпионом Европы. После завершения игровой карьеры возглавлял Киевскую федерацию хоккея, в дальнейшем помогал в развитии бейсбола в Украине.

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Тег хоккей, НХЛ, хоккеист

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sport24.ru

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