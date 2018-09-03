Ушел из жизни знаменитый украинский хоккеист

В 1984 году в составе юниорской сборной СССР Посметьев становился чемпионом Европы

На 53-м году жизни после продолжительной болезни 2 сентября перестало биться сердце экс-защитника "Сокола" Олега Посметьева, сообщает sokol.kiev.ua. Воспитанник киевского "Сокола" в 80-х годах ХХ века считался одним из самых перспективных хоккеистов в советском хоккее – в 1984 году в составе юниорской сборной СССР стал чемпионом Европы (5 игр – 1 гол).

В сезоне-1984/85 перешел в московское ЦСКА, был капитаном молодежной сборной СССР на чемпионате мира 1985 года, которая заняла третье место (7 играх набрал 3 (2+1) очка). Летом 1985 года вернулся в "Сокол". К сожалению, череда травм не позволила талантливому игроку полностью открыть весь свой потенциал в дальнейшем в хоккее.

После завершения игровой карьеры возглавлял Киевскую федерацию хоккея, в дальнейшем помогал в развитии бейсбола в Украине.

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