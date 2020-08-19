Умер второй за лето легендарный канадский хоккеист с украинскими корнями

Члену Зала хоккейной славы НХЛ Дэйлу Хаверчуку было 57 лет. Последний год своей жизни он боролся с онкологией

За океаном не стало еще одного легендарного канадского хоккеиста с украинскими корнями. В возрасте 57 лет умер член Зала хоккейной славы Дэйл Хаверчук. Осенью прошлого года у него диагностировали рак желудка.

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"Мы выражаем свои соболезнования жене Дэйла, троим детям и бесчисленным товарищам по команде и фанатам, которым посчастливилось увидеть его игру и назвать его другом", – сказал комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн

Дэйл Хаверчук родился в Торонто 4 апреля 1963 года в семье украинских эмигрантов. Был выбран под первым номером драфта 1981 года клубом "Виннипег Джетс" (сейчас "Финикс Койотис"). Также выступал за "Баффало Сейбрз", "Сент-Луис Блюз" и "Филадельфию Флайерз".

Дэйл Хаверчук / Фото: Getty Images

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Хаверчук пять раз участвовал в Матче всех звезд НХЛ, в составе сборной Канады становился серебряным призером чемпионата мира-1989, а также стал самым молодым игроком в истории НХЛ, набравшим более 100 очков в дебютном сезоне. Кроме того, Дэйл – в числе 20 самых результативных игроков в истории НХЛ.

Напомним, в конце июля умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли с украинскими корнями. Канадскому нападающему Эдди Шеку, выступавшему в "Торонто", было 83 года.

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