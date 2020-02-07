Уже и полякам! Сборная Украины по хоккею проиграла второй матч отбора на Олимпиаду-2022

Украинские вратари пропустили 14 шайб за два матча / Фото: iihf.com

В Нур-Султане продолжается квалификационный турнир зимних Олимпийских игр 2022 года по хоккею. Четыре сборные, в том числе украинская, борются, за единственную путевку в финальный раунд отбора. Мы сообщали, что Украина разгромно проиграла Казахстану в первом матче отбора на Олимпиаду-2022.

Сегодня "сине-желтые" провели второй поединок – и снова неудачно. Причем на этот раз подопечных Сергея Витера разбили поляки – 6:1. Еще не так давно украинцы их обыгрывали, чуть позже играли вничью, а теперь уступают по всем статьям. Единственным успехом нашей сборной стал первый гол в матче: на 16-й минуте счет открыл Павел Таран. Поляки еще в первом периоде сравняли счет, а затем в воротах сборной Украины побывали еще пять шайб: две во втором и три – в третьем.

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Таким образом, наши потеряли даже теоретические шансы выйти на Олимпийские игры. Хотя и изначально никто особо на это не рассчитывал. Ведь сборная Украины выступает лишь в третьем по рангу дивизионе мирового хоккея. Послезавтра в завершающем матчи парни Сергея Витера сразятся с Нидерландами.

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