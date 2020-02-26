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Уже и судей бьют: шведский хоккеист, игравший в России, дисквалифицирован на неопределенный срок

26 февраля, 11:09

Сэм Лофквист извинился, но пресса его пока отказывается прощать

Защитник шведского клуба "Линчепинг" Сэм Лофквист дисквалифицирован на неопределенный срок за грубый толчок лайнсмена. Эпизод случился во время поединка SHL с "Мальме": когда Лофквист повздорил с игроком соперников Эмилем Сильвегардом, а линейный арбитр пытался удержать буйного хоккеиста и мешал защитнику добраться до своего соперника. Ранее мы писали, что 11-летние хоккеисты устроили массовое побоище на льду – били даже лежачих.

"Мне очень стыдно за этот эпизод. Я хочу извиниться перед судьями, они такого отношения не заслуживают. Кроме этого, приношу извинения партнерам по команде, тренерскому штабу и всей лиге. Я искренне сожалею о сделанном, это больше не повторится", — сказал Лофквист, получивший минимум матч штрафа.

Однако извинения Лофквиста успокоили не всех. "Это неуважительный и совершенно идиотский поступок. Не так важно, как сильно он ударил судью. Не трогай арбитра! Точка", — возмущался обозреватель Expessen Санни Линдстрем.

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Отметим, что 29-летний Лофквист выступал в КХЛ за "Торпедо" (сезон-2016/2017) и "Куньлунь Ред Стар" (2018/2019). В мае 2019 года он перебрался в "Сибирь", но не провел за команду ни одного матча. Контракт с ним был расторгнут, после чего Лофквист перешел в "Линчепинг", где записал на свой счет шесть голов и восемь передач в 31 матче.

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Источники: Сегодня|Спорт , Чемпионат

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