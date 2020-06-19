Узнали соперников по еврокубку: чемпион Украины по хоккею осенью поедет на мини-турнир в Италию

Сезон Украинской хоккейной лиги будут доигрывать в сентябре, за медали поборются четыре клуба

Сегодня Международная федерация хоккея (IIHF) провела жеребьевку Континентального Кубка уже на следующий сезон – 2020/2021 гг. Это второй по значимости еврокубок после Лиги чемпионов. Также IIHF несколько изменила формат соревнования: в частности, в новом розыгрыше примут участие команды из 20 европейских стран. Именно в Континентальном кубке традиционно выступает лучшая украинская команда. Недавно мы писали, как хоккеисты УХЛ поддерживают форму в карантинное межсезонье: "Хоть и скачет, а москаль!"

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Турнир разбит на три этапа: квалификационный, групповой и финальный. Чемпион Украины стартует сразу со второго (группового) раунда. Его соперниками по группе D будут: британский "Шеффилд", итальянский "Азьяго" и вторая команда квалификации в группе А. Там в октябре сыграют: "Каунас" (Литва), "Барса" (Испания), "Скаутафелаг" (Исландия), "Бат Ям" (Израиль).

Второй же этап в квартете D состоится в Италии 13-15 ноября. В финальный турнир выйдут победители групп второго этапа, которые 8-10 января 2021 года определят владельца трофея.

Напомним, чемпионат Украины приостановили в марте из-за коронавируса. В сентябре его планируют доиграть со стадии полуфиналов плей-офф. За "золото" поспорят: "Донбасс", "Кременчуг", "Днепр" и "Белый барс".

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