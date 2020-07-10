В России умер 23-летний хоккеист: ему стало плохо на тренировке

Спортсмену стало плохо во время тренировки, его отправили в реанимацию, но спасти не смогли

Хоккеист ХК "Южный Урал" Павел Крутий скончался в 23-летнем возрасте, сообщает официальный сайт Высшей хоккейной лиги. Хоккеисту стало плохо во время тренировки, несмотря на все попытки врачей спасти игрока не удалось.

"Сегодня утром находившийся на тренировочных сборах игрок хоккейного клуба "Южный Урал" Павел Крутий почувствовал себя плохо. Ему была оказана первая медицинская помощь врачом клуба. Игрок был доставлен машиной скорой помощи в реанимацию, где скончался. Предварительный диагноз – тромбоэмболия легочной артерии. Жалоб на здоровье у хоккеиста не было", – говорится в заявлении.

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