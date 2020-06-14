Пропавшая во время марафона спортсменка умерла в больнице: подробности трагедии

Спортсменка Екатерина Катющева, пропавшая во время соревнований "Ультра-Трейл Куяльник" в Одесской области, скончалась в больнице. Поисковая операция девушки длилась восемь часов.

Об этом сообщил пресс-секретарь Одесской облгосадминистрации Денис Соколов.

"К сожалению, Катя ушла из жизни. Инсульт. Врачи областной больницы сделали все, что могли. Вы сами понимаете, что такое 8 часов без сознания в пустыне при температуре под 40 градусов", – написал он на своей страничке в Facebook.

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В свою очередь, один из участников вчерашнего ультрамарафона Игорь Мишко поделился подробностями спасательной операции.

"Когда ее привезли, ее состояние было тяжелым, было рассеянное сознание. Ей дали воды и провели визуальный осмотр, сделали МРТ и кардиограмму, потом ввели глюкозу 40%, после чего перевели в реанимацию. Ее состояние оставалось тяжелым", — написал он в Facebook

По его словам, в данном случае с учетом времени и места событий счет шел на часы. Даже опытные спасатели утверждали, что очень мало шансов найти кого-то ночью в этой местности.

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Напомним, в Одесской области во время бегового марафона исчезла одна из участниц. Катющеву Екатерину объявили в розыск 13 июня вечером. Девушку, которая около 2 часов дня отстала от бегунов и исчезла, собственными силами пытались найти участники марафона, родственники, знакомые и волонтеры. Впрочем, их попытки не дали результата, рассказали в Национальной полиции.

В поисках бегуньи задействовали сотрудников Усатовского отделения полиции, кинологов, спецподразделение ГУ НП с приборами ночного видения и прокуратуру. Поисковые мероприятия продолжались до ночи и завершились лишь после того, как полицейские подключили специалистов криминального блока.

Как оказалось, пропавшая участница ультрамарафона на территории Куяльницкого лимана во время бега получила тепловой удар и потеряла сознание. Девушку нашли лежащей возле водоема. Полицейские немедленно доставили ее в медицинское учреждение. Выяснилось, что спортсменка после теплового удара получила общее переохлаждение, поскольку пролежала без сознания на берегу озера до глубокой ночи.

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