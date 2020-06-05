21-летняя чемпионка Европы погибла после падения с 16-го этажа. Семья не верит в суицид

По мнению родственников, Лиза любила жизнь и не могла покончить с собой

Чемпионка Европы по настольному теннису среди юниоров Елизавета Медвецки трагически погибла в Кишиневе, сообщает "Регион online". По информации источника, девушка выпала с окна 16-го этажа. Причины трагедии не сообщаются, но семья девушки уверена, что произошла нелепая случайность. Лиза любила жизнь и не могла покончить с собой.

Медвецки была мастером спорта по настольному теннису. На ее счету золото чемпионата Европы 2010 года, а также победы на региональных и национальных турнирах Молдавии.

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