Українська
$ 26,7
30
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

21-летняя чемпионка Европы погибла после падения с 16-го этажа. Семья не верит в суицид

5 июня, 20:06

Александр Трикиша Александр Трикиша

По мнению родственников, Лиза любила жизнь и не могла покончить с собой

Чемпионка Европы по настольному теннису среди юниоров Елизавета Медвецки трагически погибла в Кишиневе, сообщает "Регион online". По информации источника, девушка выпала с окна 16-го этажа. Причины трагедии не сообщаются, но семья девушки уверена, что произошла нелепая случайность. Лиза любила жизнь и не могла покончить с собой.

Медвецки была мастером спорта по настольному теннису. На ее счету золото чемпионата Европы 2010 года, а также победы на региональных и национальных турнирах Молдавии.

Ранее мы писали, что ушел из жизни трехкратный олимпийский чемпион и автор 11 мировых рекордов. Знаменитый легкоатлет Бобби Морроу завершил карьеру в 23 года и ушел работать фермером.

Реклама

Также мы писали, что в конце апреля умер олимпийский чемпион и лучший метатель копья в истории легкой атлетики. Латышу Янису Лусису было 80 лет, он боролся с раком.

Также мы писали, что в Англии умер 23-летний футболист. Полиция выступила с заявлением. Британский защитник конголезского происхождения Кристиан Мбулу выступал за команду "Моркам".

В Украине похоронили знаменитого композитора Мирослава Скорика:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

настольный теннис умерла спортсменка чемпионка Европы

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Знаменитый фигурист, у партнерши которого на льду оголилась грудь, заявил, что он – гей
Знаменитый фигурист, у партнерши которого на льду оголилась грудь, заявил, что он – гейДругие
Спорт снова с нами! Даты рестарта турниров и чемпионатов
Спорт снова с нами! Даты рестарта турниров и чемпионатовДругие
Вы это видели? Молодой корейский тхэквондист поражает невероятными трюками и пластикой
Вы это видели? Молодой корейский тхэквондист поражает невероятными трюками и пластикойДругие
Беленюк завис, отвечая россиянину, а девочка-боксер показала то, что просто уму непостижимо
Беленюк завис, отвечая россиянину, а девочка-боксер показала то, что просто уму непостижимоБокс
Белокурые бестии: самые красивые спортсменки ко Всемирному дню блондинок
Белокурые бестии: самые красивые спортсменки ко Всемирному дню блондинокДругие
Сплошное удовольствие украинской красавицы у моря: Белодед вышла на пляж в синем
Сплошное удовольствие украинской красавицы у моря: Белодед вышла на пляж в синемДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять