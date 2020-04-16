"Великий против Великой Восьмерки": Гретцки и Овечкин устроили дуэль на симуляторе

Лучший бомбардир в истории НХЛ и нападающий "Вашингтон Кэпиталз" сыграют между собой

Лучший бомбардир в истории НХЛ великий Уэйн Гретцки и нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, который является самым результативным в нынешнем сезоне, сыграют между собой в компьютерный симулятор NHL 20 – сообщает Washington Post.

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23 апреля Овечкин и Гретцки будут выявлять сильнейшего в NHL 20 в рамках благотворительной акции под названием "Великий против Великой Восьмерки". Старт трансляции на канале "Вашингтона" на Twitch — в 03.00 по киевскому времени. Зрители смогут делать пожертвования, а вырученные средства пойдут на борьбу с пандемией коронавируса. Хоккеисты будут играть до двух побед.

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"О попытке Овечкина побить мой голевой рекорд говорят очень много, так что между мной и Алексом отличная связь. Я подумал, что мы могли бы сделать что-то, что люди могли бы посмотреть и помочь собрать деньги для тех, кто в этом нуждается", — сказал Гретцки.

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