Вице-капитан "Донбасса": "Жена всегда со мной, как декабристка"

Играя за молодежную сборную Украины, Иван Савченко становился победителем ЧМ в I дивизионе. Ныне 24-летний левый крайний – игрок национальной сборной и вице-капитан ХК "Донбасс", фаворита плей-офф УХЛ. До этого Иван сменил 8 клубов, поиграв в частности в харьковском "Динамо", "Белом Барсе", "Витязе", "Дженералз", "Кривбассе". А в составе дончан вице-капитан играет как раз под №8.

- Мне и капитаном приходилось быть, еще когда играл в сумских "Воронах", — вспоминает Савченко. — Мне тогда было всего 18 лет, но я справлялся — там вся команда очень молодая была.

- Иван, ты в шестой раз играешь в плей-офф чемпионата Украины, и каждый раз делаешь это в составе нового клуба — уникальное достижение...

- Да, вот так получилось (улыбается). Но благодаря этому каждый новый старт в плей-офф отличался от предыдущих, всякий раз это была совсем другая история, никакого чувства привыкания. Да и вообще, к плей-офф привыкнуть нельзя. И не волноваться тоже нельзя. Это ведь не чемпионат, где на длинной турнирной дистанции можно все исправить. А в этом скоротечном турнире любая ошибка, любая расслабленность может очень дорого стоить.

- При всем уважении к харьковскому "Динамо", мало кто сомневается, что "Донбасс" будет играть в финальной серии УХЛ. Кого бы хотел увидеть там в соперниках – "Белый Барс" или "Кременчуг"?

- Каждая из этих команд по-своему интересна. В каждой из них есть сильные игроки. К тому же финал есть финал: он всегда непредсказуем.

- Назови по одному защитнику этих клубов, против которых тебе, как нападающему, играть наиболее сложно?

- В "Кременчуге" это, конечно, Всеволод Толстушко. Очень опытный защитник, игрок сборной. Плюс, сам немало поиграл за "Донбасс", и знает, как против нас играть. А в "Белом Барсе" лучший защитник — Максим Ядловский.

- "Донбасс" в этом сезоне установил новый рекорд чемпионатов Украины – 37 побед подряд. Всего три матча вам не хватило до абсолютного достижения: весь регулярный сезон без потерянных очков. Очень расстроились, что не удалось этого добиться?

- Было, конечно. Именно из-за того, что не хватило совсем чуть-чуть. Если бы проиграли где-то в середине сезона, было бы не так обидно. Но потом подумалось: "Лучше сейчас, чем в плей-офф".

- Если в чемпионате "Донбасс" не знал себе равных, то в Континентальном Кубке выступил неудачно, вылетев в первом же раунде. Положа руку на сердце, вы могли выступить лучше, или все по делу?

- Если бы календарь был чуть другой, кто знает. Смотрите, начинали мы с "Нарвой", аутсайдером группы. Выиграли у них 4:2, хотя легко могли забить в два раза больше. И если бы во втором туре мы играли не с фаворитами и хозяевами турнира "Курбадсом", а с польским "Тыхы", которых латыши на старте обыграли, то... А я с латышами еще и травму получил, и для меня турнир закончился. Поэтому мне вспоминать вдвойне неприятно.

- Для тебя этот сезон — первый в "Донбассе". Уже освоился в команде?

- Да это, в принципе, несложно. У нас в Украине не такая большая хоккейная тусовка. И почти каждый с каждым где-то когда-то вместе играл: пересекались и в сборной, и в клубах. Например, с Витей Захаровым и Димой Игнатенко мы еще в 2012 году выиграли молодежный чемпионат мира в первом дивизионе.

- Та победа остается самым большим успехом в твоей карьере?

- Конечно. Надеюсь, в этом году, наконец, удастся выиграть и чемпионат Украины. Потому что "серебро" у меня есть — в позапрошлом сезоне с "Генералами", "бронза" есть — в прошлом году с "Кривбассом". Для полного комплекта "золота" не хватает.



- Ты стал автором юбилейной, 1000-й шайбы в чемпионатах УХЛ...

- Конечно, приятно осознавать, что таким образом вошел в историю. Но, если честно, узнал об этом только после игры. А так бы, конечно, забрал ту шайбу себе на память. Хранил бы ее вместе с первой шайбой, которую забросил за сборную Украины.



- Это когда случилось?

- В ноябре 2015 года на Кубке Вызова в Румынии. Я открыл счет в игре с хозяевами, и Артем Бондарев сразу забрал эту шайбу и отдал мне. Говорит: "Сохрани на память. Это традиция". Я потом ее подписал, обмотал лентами и храню.



- Семью из Харькова в Дружковку перевез или живешь на два города?

- Нет, жена и дочь – со мной. Пока шла предсезонка, я жил сам. А потом присмотрел жилье и в сентябре, с началом чемпионата, перевез своих в Дружковку. Жена всегда со мной, как декабристка. В этом плане мне повезло.



- Вы давно вместе?

- В июне будет четыре года, как поженились. А вообще знакомы с Мариной уже пять с половиной лет. Дочери Злате сейчас год и семь месяцев.



- Не побоялся такого маленького ребенка привезти в Дружковку – все-таки до зоны боевых действий каких-то 60 километров?

- Не побоялся. Поверьте, у нас тут спокойно, как в любом украинском городе.



- Ты – один из наставников в клубном проекте "Будущее украинского хоккея". Там игроки основного состава "Донбасса" в неформальной обстановке общаются с ребятами из клубной школы. А когда тебе было 13-14 лет, кто был твоим кумиром?

- Был и остается – Александр Овечкин. Он, как и я, левый крайний. И тоже праворукий.



- Валерий Харламов тоже был левым крайним. Смотрел фильм о нем "Легенда №17"?

- Конечно, и не один раз. Чудесное кино. Нравится и американский фильм "Чудо на льду" (история о том, как на зимней Олимпиаде-1980 команда американских студентов сенсационно обыграла непобедимую сборную СССР. – Авт.). А из последних фильмов о спорте впечатлил "Движение вверх", о баскетбольной сборной СССР. Я вообще люблю кино: и фильмы, и сериалы. Обычно уложим дочку спать, и садимся с женой смотреть что-нибудь новенькое.



- Возвращаясь к теме сборной. В прошлом году национальная команда вылетела в третий дивизион. В этом сезоне перед вами стоит задача немедленного возвращения? Ведь в сборной сейчас идет смена поколений, состав сильно омолодился, опытных игроков поубавилось.

- Это сложный вопрос на самом деле. Руководители Федерации с нами еще не встречались и задач на сезон перед нами не ставили. Но все понимают, что задача будет одна – победа в турнире и повышение в классе.