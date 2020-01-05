"Волки" словно примерзли: девятое поражение киевлян в УХЛ и восемь шайб от "Днепра"

"Ледяные Волки" - "Днепр" / Фото: УХЛ

В 25-м туре УХЛ киевские "Ледяные Волки" на своей площадке были разгромлены "Днепром" – 0:8. Это пятый поединок команд в текущем чемпионате и неизменно сильнее оказывались херсонцы. Ранее мы писали, что в первом матче года хоккеисты "Донбасса" и "Белого Барса" на двоих забросили десять шайб.

Читайте также: В Киеве обсудили новые подходы к развитию и популяризации спорта в Украине

С первого по третий период гости полностью контролировали ход матча, заставляя хозяев площадки играть на контратаках. После двух периодов счет в матче был 5:0 в пользу херсонцев. Дубль сделал Каракулько. При этом шайб в воротах "Волков" могло быть намного больше, но самоотверженно действовал в воротах голкипер киевлян Никита Петленко. У хозяев также было несколько моментов. Особенно запомнилось, как не реализовал выход один на один Владислав Воробьев.

Реклама

А последняя 20-минутка завершилась еще тремя шайбами "Днепра", который идет на третьем месте в турнирной таблице после "Кременчуга" и "Донбасса". Для "Ледяных Волков" это уже девятое поражение кряду – последний раз они побеждали 17 ноября в матче с "Динамо" на выезде. Следующие свои поединки обе команды проведут 8 января. "Волки" принимут харьковское "Динамо", а херсонцы – "Донбасс".

"Ледяные Волки" – "Днепр" 0:8

(0:2, 0:3, 0:3)

Шайбы: 0:1 – Каракулько (Шибаев – Кузьмик), 11:50, 0:2 –Каракулько (Чернышенко – Белоусов), 14:26, 0:3 – Василенков (Матерухин – Шибаев), 24:17, 0:4 – Чернышенко (Кузьмик – Каракулько), 29:53, 0:5 – Матусевич, 37:36, 0:6 – Шибаев (Матерухин – Декало), 56:55, 0:7 – Луговой (Ромащенко), 58:45, 0:8 – Целогородцев (Тимченко – Брага), 59:32.

Смотрите также, как тренер детской хоккейной команды подрался с командой противника

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама