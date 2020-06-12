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Вот так объелись допинга! Результаты сборной России на Олимпийских играх в Сочи аннулировали

12 июня, 11:05

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Сразу восемь хоккеисток уличили в нарушении антидопинговых правил и наказали

Исполком Международного олимпийского комитета провел перераспределение мест на Олимпийских играх 2012, 2014 и 2016 годов в некоторых дисциплинах. Произошло это из-за проведения дополнительных исследований на допинг. Ранее положительные допинг-пробы россиян скрывали ради денег.

По итогам Олимпиады-2014 в Сочи полностью аннулировали выступление женской сборной России по хоккею. Команда тогда заняла шестое место, но теперь оно перешло сборной Германии. Сначала восьмерых российских хоккеисток признали виноватыми в нарушении антидопингових правил и дисквалифицировали до конца карьеры.

Правда, позже это решение МОК об отстранении спортсменок от соревнований россиянки оспорили в Спортивном арбитражном суде в швейцарской Лозанне. В итоге Лебедева, Пашкевич, Бурина, Щукина и Смоленцева были оправданы полностью, а Скиба, Шибанова и Дюбанок – частично. Однако на аннуляцию результата сборной это не повлияло.

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Читайте о том, что еще четверых известных российских спортсменов поймали на допинге.

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Россия хоккей допинг дисквалификация Олимпиада-2014

Источник: Главком

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