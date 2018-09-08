Впервые за последние 5 лет Donbass Open Cup выиграл не ХК "Донбасс"

Турнир этого года стал особенным сразу по нескольким причинам

С 6 по 8 сентября на Ледовой арене "Альтаир" в Дружковке прошли матчи международного турнира по хоккею Donbass Open Cup. Это традиционный ежегодный турнир, проводимый хоккейным клубом "Донбасс" начиная с 2011 года.

В соревновании приняли участие три украинских топ-клуба – призеры прошлого чемпионата Украины – "Кременчук" из Полтавской области, белоцерковский "Белый Барс", донецкий "Донбасс" и хоккейный клуб "Земгале", Елгава, Латвия.

Турнир этого года, который к слову стал седьмым в истории трофея, стал особенным сразу по нескольким причинам. Во-первых, впервые с 2013 года турнир стал международным. Во-вторых, даты проведения были выбраны не случайно – финальные матчи соревнования прошли в памятный для всего региона день – День освобождения "Донбасса" от немецко-фашистских захватчиков. Во время церемонии открытия турнира, на льду появились герои войны, освобождавшие донбасский край – Шпаковский Николай Юлианович и Княжевич Сергей Иванович. Именно они произвели торжественное вбрасывание положившее начало всему соревнованию.

В ходе трех соревновательных дней команды провели шесть матчей. Интрига сохранялась до последнего – только в заключительном поединке турнира в очном противостоянии лидеров турнирной таблицы "Донбасса" и "Земгале" команды определили обладателя трофея.

Донецкий клуб проиграл стартовый период 2:3, дважды отличившись в большинстве 5х3, но смог выйти вперед во второй 20-минутке. Счет 4:3 в пользу команды Юлиуса Шуплера сохранился до самого конца игры.

Несмотря на итоговую победу, при равенстве очков (по 6) у "Донбасса", "Земгале" и "Кременчука" именно латвийский клуб занял первое место в турнирной таблице благодаря лучшей разнице заброшенных и пропущенных шайб.

Таким образом, впервые за 5 последних розыгрышей трофей Donbass Open Cup выиграл не ХК "Донбасс". Первый и второй розыгрыши турнира выигрывали питерский СКА и череповецкая "Северсталь".

Оргкомитет и судейский корпус соревнований определил лучших хоккеистов:

Лучший вратарь – Богдан Дьяченко, "Донбасс"

Лучший защитник – Кришс Грундманис, "Земгале"

Лучший нападающий – Виталий Лялька, "Донбасс"

Лучший бомбардир – Иван Савченко, "Кременчук"

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