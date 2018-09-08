Впервые за последние 5 лет Donbass Open Cup выиграл не ХК "Донбасс"
Турнир этого года стал особенным сразу по нескольким причинам
Фото ХК "Донбасс"
Фото ХК "Донбасс"
Фото ХК "Донбасс"
Фото ХК "Донбасс"
Фото ХК "Донбасс"
Фото ХК "Донбасс"
Фото ХК "Донбасс"
Фото ХК "Донбасс"
Фото ХК "Донбасс"
С 6 по 8 сентября на Ледовой арене "Альтаир" в Дружковке прошли матчи международного турнира по хоккею Donbass Open Cup. Это традиционный ежегодный турнир, проводимый хоккейным клубом "Донбасс" начиная с 2011 года.
В соревновании приняли участие три украинских топ-клуба – призеры прошлого чемпионата Украины – "Кременчук" из Полтавской области, белоцерковский "Белый Барс", донецкий "Донбасс" и хоккейный клуб "Земгале", Елгава, Латвия.
Турнир этого года, который к слову стал седьмым в истории трофея, стал особенным сразу по нескольким причинам. Во-первых, впервые с 2013 года турнир стал международным. Во-вторых, даты проведения были выбраны не случайно – финальные матчи соревнования прошли в памятный для всего региона день – День освобождения "Донбасса" от немецко-фашистских захватчиков. Во время церемонии открытия турнира, на льду появились герои войны, освобождавшие донбасский край – Шпаковский Николай Юлианович и Княжевич Сергей Иванович. Именно они произвели торжественное вбрасывание положившее начало всему соревнованию.
В ходе трех соревновательных дней команды провели шесть матчей. Интрига сохранялась до последнего – только в заключительном поединке турнира в очном противостоянии лидеров турнирной таблицы "Донбасса" и "Земгале" команды определили обладателя трофея.
Донецкий клуб проиграл стартовый период 2:3, дважды отличившись в большинстве 5х3, но смог выйти вперед во второй 20-минутке. Счет 4:3 в пользу команды Юлиуса Шуплера сохранился до самого конца игры.
Несмотря на итоговую победу, при равенстве очков (по 6) у "Донбасса", "Земгале" и "Кременчука" именно латвийский клуб занял первое место в турнирной таблице благодаря лучшей разнице заброшенных и пропущенных шайб.
Таким образом, впервые за 5 последних розыгрышей трофей Donbass Open Cup выиграл не ХК "Донбасс". Первый и второй розыгрыши турнира выигрывали питерский СКА и череповецкая "Северсталь".
Оргкомитет и судейский корпус соревнований определил лучших хоккеистов:
Лучший вратарь – Богдан Дьяченко, "Донбасс"
Лучший защитник – Кришс Грундманис, "Земгале"
Лучший нападающий – Виталий Лялька, "Донбасс"
Лучший бомбардир – Иван Савченко, "Кременчук"
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