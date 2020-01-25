"Всем, кто нас похоронил, – большой привет", – тренер "Донбасса" эмоционально отозвался о матче с "Днепром"

В чемпионате Украины по хоккею идет серьезная борьба за призовые места

Сергей Витер / Фото: ХК "Донбасс"

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В субботу в Украинской хоккейной лиге прошел центральный поединок 31-го тура и один из самых интересных во всем чемпионате. Как мы сообщали, в Херсоне "Донбасс" одержал победу над "Днепром" с минимальной разницей в счете и сократил отставание от конкурента до трех очков. Донецкая и херсонская команда ведут отчаянную борьбу за вторую позицию в регулярном сезоне. Поскольку лидеры из "Кременчуга" уже оторвались на солидную дистанцию.

После поединка главный тренер победителей Сергей Витер дал короткий, но эмоциональный комментарий:

"Пропущенная шайба вообще не интересует. А игрой полностью доволен. Когда мы проиграли "Белому барсу", это было что-то непонятное. Мы с ребятами уже забыли то поражение. Ну, а всем, кто нас похоронил, – большой привет. Я могу так сказать, пусть чуть-чуть некрасиво: у нашей команды всегда был дух, сердце и яйца!".

К слову, наставник "Донбасс" вчера праздновал День рождения: ему исполнилось 45 лет.

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