Гол года! В матче НХЛ вратарь-гигант забил "парашютом" через все поле

Финский голкипер «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне сотворил шедевр в игре с «Чикаго Блэкхоукс»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Нэшвилл Предаторз" переиграл "Чикаго Блэкхоукс". Матч завершился со счетом 5:2 в пользу команды Джона Хайнса. Таким образом "хищники" впервые победили под руководством нового тренера. А изюминкой поединка стал супер гол в исполнении вратаря "Нэшвилла" Пекки Ринне, установившего окончательный в матче счет.

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На последних секундах матча финский кипер-гигант ростом 196 см поразил пустые ворота "Чикаго" броском "парашютиком" через всю площадку. 37-летний Пекка Ринне стал 12-м голкипером в истории, кому удалось отличиться в матче НХЛ. Последним вратарем, забросившим шайбу в НХЛ, был Майк Смит – 19 октября 2013 года он, выступая в составе "Финикса" (нынешнее название "Аризона"), отличился в игре против "Детройта" (5:2).

Также в НХЛ забивали канадские вратари Билли Смит, Рон Хекстолл (дважды), Крис Осгвуд, Мартин Бродо (трижды), Жозе Теодор, Крис Мэйсон, Кэм Уорд, американец Дэмиан Роудз, россиянин Евгений Набоков и финн Мика Норонен.

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"Моя мечта сбылась! Вне всякого сомнения! – заявил после матча автор сумасшедшего гола Пекка Ринне. – Забросив шайбу в ворота соперника, я просто поднял руки вверх и радовался настолько круто, насколько это было возможно"

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