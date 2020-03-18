Заболел и "сенатор": первый случай заражения коронавирусом в НХЛ

НХЛ тоже не устояла – подтвердился первый случай заражения коронавирусом у игрока Национальной хоккейной Лиги. О положительном тесте своего хоккеиста заявили в "Оттава Сенаторз". Ранее мы сообщали, что игроки НХЛ придумали, как выкрутиться из ситуации с остановкой сезона из-за коронавируса.

"Пройденный игроком "Оттавы" тест показал положительный результат. У игрока были легкие симптомы, и он находится в изоляции. Клуб в настоящее время устанавливает всех, кто имел тесный контакт со спортсменом, работает совместно с докторами и представителями общественного здравоохранения. Всем сотрудникам "Оттавы" предлагается оставаться в изоляции, следить за своим здоровьем и обращаться за советом к медицинскому персоналу нашей команды", — говорится в заявлении на официальном сайте канадского клуба.

На данный момент имя хоккеиста не разглашается, а этот положительный тест на коронавирус стал первым в Национальной хоккейной лиге.

Мы уже писали, что из-за эпидемии коронавируса последние матчи плей-офф чемпионата УХЛ пройдут в сентябре.

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