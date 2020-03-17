Из-за эпидемии коронавируса последние матчи плей-офф чемпионата УХЛ пройдут в сентябре

Евро-2020 состоится через год, чемпионат УПЛ взял бессрочную паузу, чемпионаты мира по хоккею в первом дивизионе отменены

Влияние коронавируса на мировой спорт оказалось очень большим. 17 марта состоялась видеоконференция с участием президентов и генсеков всех 55 национальных ассоциаций, представителей Ассоциации европейских клубов, Европейских лиг и профсоюза игроков FIFPro Europe, в ходе которой УЕФА решила перенести Евро-2020 на лето 2021 года, также изменятся даты финалов футбольных Лиги чемпионов и Лиги Европы.

После заявления УЕФА о паузе в чемпионате объявила и украинская Премьер-лига. Вместе с тем Ассоциация футбола Украины приостановила все чемпионаты на районном, областном и национальном уровнях до последующих указаний Министерства здравоохранения и Кабинета министров Украины. Гипотетически последней датой восстановления УПЛ считают 15 мая, но точных сроков пока не сообщают.

Также сегодня состоялось заседание Совета Международной федерации хоккея, которое проводилось через видеосвязь. Из-за пандемии было принято решение об отмене чемпионатов мира в первом дивизионе, где выступает сборная Украины.

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Турнир должен был состояться в период с 27 апреля по 3 мая в польском городе Катовице. Таким образом команда Сергея Витера, возглавляющего национальную сборную Украины и донецкий "Донбасс", не примет участия в мировом форуме.

Коснулось распространения вируса COVID-19 и чемпионата Украинской хоккейной лиги. Последние ограничения, установленные Кабинетом министров, запрещают проведение мероприятий с количеством участников более 10, а также вводят запрет на междугородные перевозки.

В тренде Официально: все соревнования по футболу в Украине приостановлены на неопределенный срок

Учитывая это, а также из соображений безопасности участников соревнований руководство Украинской хоккейной лиги приняло решение об остановке чемпионата на решающей стадии – плей-офф. Матчи 1/2 финала будут сыграны в сентябре, а юбилейный, пятый сезон чемпионата Украинской хоккейной лиги начнется 1 октября.

Как сообщалось, у главного тренера хоккейного швейцарского клуба "Биль", экс-игрока "Оттавы" финна Антти Торманена обнаружен коронавирус.

Напомним, что два хоккейных клуба отказались от дальнейшего участия в чемпионате России.

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