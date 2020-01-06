Жена российского хоккеиста – о провале РосТВ: "Муж смотрел 10 минут, пока не увидел себя на поле"

Российских болельщиков обманули / Фото: Getty Images

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Супруга российского хоккеиста Владимира Тарасенко Яна отреагировала на фэйл российского ТВ, которое во время финального матча молодежного чемпионата мира Канада – Россия показывало запись матча девятилетней давности, в котором победу отпраздновала Россия. Многие зрители не разобрались в ситуации и принялись поздравлять российскую команду с победой.

"Друзья, мой муж смотрел минут 10 хоккей по "Матч ТВ" без звука, играя с детьми, пока не увидел себя на поле. Так что вы не одиноки", – написала Тарасенко в Instagram.

Напомним, что российская команда вела в счете со счетом 3:1, но канадцы смогли переломить ход поединка и одержать волевую победу со счетом 4:3. "Золото" Канаде за четыре минуты до конца основного времени принес Экил Томас, реализовав выход один на один.

Позже на скандал с трансляцией отреагировал комментатор Михаил Поленов. Он нецензурно обозвал всех зрителей, кто думал, что смотрит матч в прямом эфире. "Долб...ы, кто повелся. Не отличаете 2011-й от 2020-го? Серьезно? Ну тогда какая разница, как сыграли", – написал Поленов в Twitter.

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