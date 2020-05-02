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"Злосчастный короновирус, организм не справился": трагедия в семье российского хоккеиста и дочери звезды кино

2 мая, 10:42

Александр Трикиша

Настасья Шубская сообщила о смерти 91-летнего дедушки

Трагедия случилась в семье звездного российского хоккеиста Александра Овечикна. Супруга игрока клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Настасья Шубская сообщила о смерти 91-летнего дедушки Юлия Ефимовича от заболевания, вызванного инфекцией коронавируса. Ранее мы писали, что Гретцки и Овечкин устроили дуэль на симуляторе. Лучший бомбардир в истории НХЛ и нападающий "Вашингтон Кэпиталз" сыграли между собой.

"Сегодня, от нас ушел мой дедушка, Векслер Юлий Ефимович. В свой 91 год, за исключением потерянного зрения, он был бодр телом и духом, имел яснейший ум, и невероятную энергию! И тут этот злосчастный короновирус... К сожалению, организм просто не справился... Знаю, как он ждал знакомства с еще одним своим правнуком... Покойся с миром", – написала супруга Овечинка в Instagram.

В комментариях подписчики девушки задаются вопросом, как пожилой человек мог заразиться, если сидел дома. Настасья ответила, что для них это тоже загадка, ведь с 9 марта он не выходил из дома, продукты ему оставляли у двери, которые жена тщательно протирала…

INSTAGRAM

Отметим, что Настасья – дочь известной российской актрисы и режиссера Веры Глаголевой, которая скончалась в 2017 году после многолетней борьбы с онкологическим заболеванием. Настасья по примеру мамы начинала карьеру актрисы, затем пробовала себя в модельном бизнесе, а сейчас воспитывает сына Сергея.

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Ранее мы опубликовали откровенное интервью другой звезды российского хоккея: "Зачем Парад победы? 30 лет как нет страны, которая победила". Брызгалов не понимает, почему продолжают праздновать победу в войне, где погибли миллионы людей.

Двухлетний Павлик, который оправился от коронавируса, до сих пор в больнице:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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хоккей НХЛ Александр Овечкин коронавирус Вашингтон Кэпиталз

Источник: Сегодня|Спорт

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