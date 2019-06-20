Золотое пиво: в Финляндии выпустили напиток в честь победы на чемпионате мира по хоккею

Финская команда третий раз в истории выиграла чемпионат мира, победив в финале Канаду

Чемпионы мира 2019 года. Фото: AFP

В Финляндии сварили особое пиво в честь победы национальной сборной на чемпионате мира по хоккею 2019 года. Светлое пиво крепостью 4,5% можно найти в финских магазинах с конца июня. Оно продается в банках золотого цвета.

На банке по кругу идет надпись "Спасибо, Львы". Ниже написано: "Честная победа", далее крупным шрифтом – счет финального матча (3:1). А в нижней части банки перечислены имена и фамилии всех игроков команды-чемпиона.

В финале ЧМ-2019 сборная Финляндии со счетом – 3:1 обыграла команду Канады.

"Производить пиво в честь победы сборной стало для нас любимым и важным обычаем. Необыкновенно здорово, что мы можем выпустить его уже в третий раз", – сказал руководитель департамента по производству продукции Hartwall Пекко Коски.

Ранее "золотое" пиво производили уже дважды – в честь победы финнов на чемпионатах мира в 2011 и 1995 годах.

На днях стало известно, что пять команд подали заявки на участие в чемпионате Украины по хоккею. Это "Донбасс", "Днепр", "Кременчук", "Белый Барс" и новичок – ХК "Мариуполь".

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