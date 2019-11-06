Анчелотти может покинуть "Наполи" из-за конфликта с президентом

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти в ближайшее время может покинуть свой пост. По информации источника, итальянский специалист намерен уйти из клуба из-за конфликта с президентом неаполитанцев Аурелио Де Лаурентисом. Перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Зальцбургом" (1:1) функционер запер всю команду на базе из-за того, что "Наполи" не мог победить в течение 3-х матчей подряд. "Динамо" – "Шахтер" трансляция уже доступна на нашем сайте.

Анчелотти открыто высказывал недовольство этим решением. После игры с австрийцами футболисты вместе с тренером отказались общаться с прессой и уехали по домам. По сообщениям СМИ, таким образом игроки бунтуют против Де Лаурентиса. Хотя другой источник сообщает, что Анчелотти все же отправился на клубную базу, как и велел президент, опасаясь огромного штрафа от руководства.

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Напомним, Анчелотти возглавил "Наполи" в июне 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021-го. Сейчас неаполитанцы находятся на 7-м месте в чемпионате Италии, имея в своем активе 18 очков. В Лиге чемпионов итальянцы располагаются на 2-й строчке в группе E, на одно очко отставая от "Ливерпуля".

Смотрите, как "Наполи" проиграл "Роме" в чемпионате Италии:

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