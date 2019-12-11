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"Арбитр должен был дать красную Муриэлю": Додо рассказал об игре с "Аталантой"

11 декабря, 23:44

Защитник "Горняков" поделился эмоциями после матча Лиги чемпионов

Додо

Додо / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Защитник "Шахтера" Додо прокомментировал поединок с "Аталантой" в Лиге чемпионов. Видео голов и обзор матча "Шахтер" – "Аталанта" 0:3 есть на нашем сайте.

"С первой желтой я согласен, попросил извинения перед командой за нее. Но уверен, что удаления не было. Я был один, там было два соперника. Они меня зажали корпусом с двух сторон, я коснулся за плечо. Думаю, там не должно быть карточки вообще, не то что удаления. Но это решение принято, его надо уважать", – рассказал Додо.

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"Арбитр не дал карточку. Я обежал соперника, шел к воротам, подкат, и арбитр не дал даже желтой Муриэлю. Считаю, арбитр пережил не совсем удачный день. Он принял некоторые решения, которые нужно было по-другому решать", – отметил игрок.

Обзор матча "Шахтер" – "Аталанта":

Ранее игру с "Аталантой" прокоментировал наставник "Шахтера" – Луиш Каштру. Главный тренер "Шахтера" оценил матч против "Аталанты" и прокомментировал решение арбитра засчитать гол после VAR и удалить Додо.

Напомним, что в первом матче в Италии "горняки" одержали волевую победу, забив решающий гол на последних секундах встречи. При этом еще в первом тайме Андрей Пятов парировал удар с 11-метровой отметки.

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Аталанта Додо

Источник: Канал Футбол

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