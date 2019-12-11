"Шахтер" – "Аталанта": обзор матча (обновляется)

Шахтер - Аталанта / Фото: Reuters

"Шахтер" в матче группового этапа Лиги чемпионов играет с "Аталантой". Поединок проходит в Харькове, мы проводим онлайн матча "Шахтер" – "Аталанта".

В начале поединка Шахтер чуть не пропустил после ошибок от защитников. А уже на 15-й минуте Коваленко забил гол, но он был отменен после использования VAR – зафиксирован офсайд.

Смотрите обзор лучших моментов первого тайма поединка "Шахтер" – "Аталанта":

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Отметим, что "Шахтеру", дабы (независимо от результата матча "Динамо" Загреб – "МанСити") гарантировано выйти в 1/8 Лиги чемпионов, нужно обыгрывать в Харькове "Аталанту". Тогда как поражение от итальянского клуба может вообще оставить "горняков" без евровесны.

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Напомним, что в первом матче в Италии "горняки" одержали волевую победу, забив решающий гол на последних секундах встречи. При этом еще в первом тайме Андрей Пятов парировал удар с 11-метровой отметки.

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