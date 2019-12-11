Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,24

Новости Лиги чемпионов 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео

"Шахтер" – "Аталанта": обзор матча (обновляется)

11 декабря, 21:02

Поединок проходит в Харькове

Шахтер - Аталанта

Шахтер - Аталанта / Фото: Reuters

"Шахтер" в матче группового этапа Лиги чемпионов играет с "Аталантой". Поединок проходит в Харькове, мы проводим онлайн матча "Шахтер" – "Аталанта".

В начале поединка Шахтер чуть не пропустил после ошибок от защитников. А уже на 15-й минуте Коваленко забил гол, но он был отменен после использования VAR – зафиксирован офсайд.

Смотрите обзор лучших моментов первого тайма поединка "Шахтер" – "Аталанта":

Реклама

Отметим, что "Шахтеру", дабы (независимо от результата матча "Динамо" Загреб – "МанСити") гарантировано выйти в 1/8 Лиги чемпионов, нужно обыгрывать в Харькове "Аталанту". Тогда как поражение от итальянского клуба может вообще оставить "горняков" без евровесны.

В тренде
"Шахтер" – "Аталанта": где смотреть матч года для украинского чемпиона
"Шахтер" сражается с "Аталантой"

"Шахтер" – "Аталанта": где смотреть матч года для украинского чемпиона

Напомним, что в первом матче в Италии "горняки" одержали волевую победу, забив решающий гол на последних секундах встречи. При этом еще в первом тайме Андрей Пятов парировал удар с 11-метровой отметки.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Лига чемпионов Шахтер Донецк Аталанта

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Шахтер" – "Аталанта": онлайн-трансляция Лиги чемпионовФутбол
"Шахтер" – "Аталанта": где смотреть матч года для украинского чемпионаФутбол
"Лион" – "Лейпциг": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Шахтер" выиграет и порадует украинских болельщиков": Сабо – о матче года в Лиге чемпионовЛига чемпионов
Месси в Донецке: сегодня исполняется 15 лет провальному дебюту Лео в Лиге чемпионов
Месси в Донецке: сегодня исполняется 15 лет провальному дебюту Лео в Лиге чемпионовЛига чемпионов
Грачев:
Грачев: "МанСити" был более статусной командой, но именно с "Аталантой" будет матч года"Лига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...