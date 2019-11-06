"Аталанта" – " Манчестер Сити": где смотреть матч группы С

"МанСити" празднует победу / Фото: Reuters

В среду, 6 ноября, в матче четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов встретятся итальянская "Аталанта" и английский "Манчестер Сити". Мы проведем онлайн матча "Аталанта" – "Манчестер Сити" с видео голов и яркими фото всего матча.

Встреча пройдет в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца". Начало встречи – в 22:00.

Прямую трансляцию противостояния между итальянским и английским коллективами можно будет посмотреть в эфире телеканала "Футбол 1".

"Манчестер Сити" лидирует в турнирной таблице группы C Лиги чемпионов, набрав девять очков, а вот "Аталанта" на последнем с нулем в активе.

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Ориентировочные составы:

"Аталанта": Голлини — Толой, Джимсити, Мазьелло — Хатебур, Де Роон, Фрелер, Госенс — Иличич, Гомес — Муриэл

"Манчестер Сити": Эдерсон — Канселу, Стоунз, Отаменди, Анхелиньо — Б. Силва, Гюндоган, Де Брюйне — Марез, Жезус, Стерлинг

Не сыграют: Сапата — Зинченко, Фоден, Ляпорт, Сане, Родри, Д. Силва

Смотрите, как "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы громил в Лиге чемпионов "Аталанту" – 5:1

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