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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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"Аталанта" – " Манчестер Сити": где смотреть матч группы С

6 ноября, 17:46

Поединок пройдет на стадионе "Джузеппе Меацца"

"МанСити" празднует победу

"МанСити" празднует победу / Фото: Reuters

В среду, 6 ноября, в матче четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов встретятся итальянская "Аталанта" и английский "Манчестер Сити". Мы проведем онлайн матча "Аталанта" – "Манчестер Сити" с видео голов и яркими фото всего матча.

Встреча пройдет в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца". Начало встречи – в 22:00.

Прямую трансляцию противостояния между итальянским и английским коллективами можно будет посмотреть в эфире телеканала "Футбол 1".

"Манчестер Сити" лидирует в турнирной таблице группы C Лиги чемпионов, набрав девять очков, а вот "Аталанта" на последнем с нулем в активе.

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Групповой этап
Группа C
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Манчестер СитиМанчестер СитиМан
3
3
0
0
10
1
9
9
Забитые 10
Пропущеные 1
Разница 9
Результаты последних матчей: В В В
2
Динамо ЗагребДинамо ЗагребДин
3
1
1
1
6
4
2
4
Забитые 6
Пропущеные 4
Разница 2
Результаты последних матчей: Н П В
3
Шахтер Шахтер Шах
3
1
1
1
4
6
-2
4
Забитые 4
Пропущеные 6
Разница -2
Результаты последних матчей: Н В П
4
АталантаАталантаАта
3
0
0
3
2
11
-9
0
Забитые 2
Пропущеные 11
Разница -9
Результаты последних матчей: П П П

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Ориентировочные составы:

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"Манчестер Сити": Эдерсон — Канселу, Стоунз, Отаменди, Анхелиньо — Б. Силва, Гюндоган, Де Брюйне — Марез, Жезус, Стерлинг

Не сыграют: Сапата — Зинченко, Фоден, Ляпорт, Сане, Родри, Д. Силва

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Лига чемпионов Манчестер Сити Аталанта

Источник: Сегодня|Спорт

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