"Аталанта" – "Валенсия": где смотреть матч 1/8 финала Лиги чемпионов с украинским оттенком

"Аталанта"/Фото Atalanta B.C.

Сегодня, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет сражение с украинским оттенком между "Аталантой" и "Валенсией". Во-первых, болельщики "Шахтера" все еще жаждали б видеть на месте бергамцев "горняков", а, во-вторых, за итальянцев играет полузащитник нашей сборной Руслан Малиновский. "Аталанта" – "Валенсия" онлайн уже идет на нашем сайте с интересными фактами о матче и последними новостями из стана команд.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени. В Украине в прямом эфире его покажет телеканал Футбол 2.

Ранее "Аталанта" и "Валенсия не пересекались между собой на футбольном поле, ведь итальянский коллектив впервые играет в Лиге чемпионов. Тем не менее их наставник Джан Пьеро Гасперини уже имел дело с испанцами. Когда Гасперини тренировал "Дженоа", итальянец дважды проиграл "Летучим мышам" на групповой стадии Лиги Европы в сезоне 2009/2010.

Читайте также: Малиновский и компания продлили черную полосу бывшему тренеру "Шахтера"

В тренде Мисс биатлона: выбираем самую красивую участницу чемпионата мира

Интересно, что президент "Аталанты" Антонио Перкасси после жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов назвал "Валенсию" лучшем жребием для итальянского клуба:

"Жребий мог быть и хуже. На мой взгляд, "Валенсия" – лучший вариант для нас из возможных. Посмотрим, как получится".

Смотрите, как "Аталанта" играла в последнем туре Серии А с "Ромой"

Реклама

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама