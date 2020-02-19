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"Аталанта" – "Валенсия": где смотреть матч 1/8 финала Лиги чемпионов с украинским оттенком

19 февраля, 13:22

Прямая трансляция поединка обидчика "Шахтера" против "самого лучшего жребия"

"Аталанта"/Фото Atalanta B.C.

"Аталанта"/Фото Atalanta B.C.

Сегодня, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет сражение с украинским оттенком между "Аталантой" и "Валенсией". Во-первых, болельщики "Шахтера" все еще жаждали б видеть на месте бергамцев "горняков", а, во-вторых, за итальянцев играет полузащитник нашей сборной Руслан Малиновский. "Аталанта" – "Валенсия" онлайн уже идет на нашем сайте с интересными фактами о матче и последними новостями из стана команд.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени. В Украине в прямом эфире его покажет телеканал Футбол 2.

Ранее "Аталанта" и "Валенсия не пересекались между собой на футбольном поле, ведь итальянский коллектив впервые играет в Лиге чемпионов. Тем не менее их наставник Джан Пьеро Гасперини уже имел дело с испанцами. Когда Гасперини тренировал "Дженоа", итальянец дважды проиграл "Летучим мышам" на групповой стадии Лиги Европы в сезоне 2009/2010.

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Интересно, что президент "Аталанты" Антонио Перкасси после жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов назвал "Валенсию" лучшем жребием для итальянского клуба:

"Жребий мог быть и хуже. На мой взгляд, "Валенсия" – лучший вариант для нас из возможных. Посмотрим, как получится".

Смотрите, как "Аталанта" играла в последнем туре Серии А с "Ромой"

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Лига чемпионов Валенсия где смотреть плей-офф Аталанта Джан Пьеро Гасперини

Источник: Сегодня|Спорт

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