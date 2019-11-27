Автор гола "Манчестер Сити" в ворота "Шахтера": "Мы позволили сопернику играть"

Илкай Гюндоган забил "Шахтеру" / Фото: Reuters

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Несмотря на то, что вчерашняя ничья в матче "Манчестер Сити" – "Шахтер" принесла английскому гранду досрочную путевку в плей-офф Лиги чемпионов, далеко не все игроки хозяев остались довольны результатом. Среди таких оказался и автор гола "МанСити" полузащитник Илкай Гюндоган.

Футболист сборной Германии турецкого происхождения отдал должное сопернику, хотя и посетовал на не очень удачные действия его команды:

"Очевидно, что я хотел голом принести победу. К сожалению, сыграли вничью, которую должны принять. Но мы – лидеры группы. Это самый важный итог вечера, хоть нам и нужно улучшить свою игру. Знали, что матч будет сложным. Позволили "Шахтеру" провести отличную игру, дали ему играть. В защите мы действовали не так хорошо, как обычно, наше построение было медленным и неаккуратным. Мы боролись, чтобы создавать моменты".

Смотрите гол Гюндогана в ворота "Шахтера"

В то же время Илкай думает уже о будущем:

"К сожалению, мы показали не лучшую игру, но это Лига чемпионов. Здесь нужно бороться и бороться. Мы должны научиться справляться с этим, чтобы быть готовыми к этому в стадии плей-офф. Когда я говорю об улучшении игры, не имею в виду результаты, нужно стать лучше в игре в атаке и в обороне".

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