"Я просто могу похлопать "Шахтеру" стоя": полузащитник "МанСити" Зинченко похвалил дончан

Украинец, который не играл за английский клуб из-за травмы, не считает, что у "горожан" спад

Фернандиньо и Жуниор Мораес / Фото: Reuters

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Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко не смог принять участие в матче "МанСити" – "Шахтер" (1:1) из-за травмы, но присутствовал на стадионе и после финального свистка поделился своим мнением о матче на "Этихаде".

Александр Зинченко / Фото: AFP

"Прежде всего, сегодня была зрелищная игра. Каждому болельщику она понравилась. Результат – хорош для обеих команд. "Сити" обеспечил себе первое место, а "Шахтер" – увеличил свои шансы на выход", – заявил Александр. Спад у "МанСити"? Бывают такие моменты, что команда на подъеме, или немного на спаде. Не могу сказать, что у нас спад. Все отдаются на тренировках так же, как было до этого. "Шахтер" сыграл на уровне даже без своих лидеров. Я просто могу похлопать стоя, и если "Шахтер" будет играть и дальше в таком ключе, то у него будут большие шансы на выход из группы".

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Прокомментировал украинец и действия главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы, который очень живо реагировал на все события на поле и был разочарован ничьей:

"Гвардиола – максималист. Он всегда показывает эмоции. После игры он поздравил ребят с выходом и поблагодарил за игру, – рассказал Зинченко. – Стоит отметить игру "Шахтера". У нас был тяжелейший матч против "Челси". Команда могла быть немного подуставшей. Но каждый игрок "Манчестер Сити" выходит на игру с одним желанием – победить".

Отметим, что матчу основных команд "МанСити" и "Шахтера" 26 ноября предшествовала игра Юношеской лиги УЕФА среди футболистов до 19 лет. Юноши "Шахтера" проиграли ровесникам из "МанСити" со счетом 0:5.

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