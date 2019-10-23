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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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"Аякс" играет с "Челси", "Барса" – со "Славией": расписание и результаты матчей среды в Лиге чемпионов

23 октября, 12:11

Полная картина дня в главном футбольном еврокубке - котировки, результаты и турнирные таблицы

В среду, 23 октября, проходит еще восемь матчей третьего тура Лиги чемпионов. Напомним, накануне "Шахтер" не смог обыграть дома загребское "Динамо", тем не менее "горняки" остаются главными претендентами на вторую путевку в весеннюю стадию ЛЧ из группы С.

Ниже – расписание всех матчей среды в Лиге чемпионов с телетрансляциями, котировками букмекеров на исходы противостояний и актуальным турнирным положением команд.

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Лига чемпионов, среда, 23 октября

ГРУППА G

19:55 Лейпциг – Зенит ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1.64 – 4.20 – 5.30

22:00 Бенфика – Лион
Букмекеры: 2.20 – 3.55 – 3.35

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Групповой этап
Группа G
Больше
Позиция
Команда
И
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Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ЛионЛионЛио
2
1
1
0
3
1
2
4
Забитые 3
Пропущеные 1
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Результаты последних матчей: В Н
2
ЗенитЗенитЗен
2
1
1
0
4
2
2
4
Забитые 4
Пропущеные 2
Разница 2
Результаты последних матчей: В Н
3
ЛейпцигЛейпцигЛей
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0
1
2
3
-1
3
Забитые 2
Пропущеные 3
Разница -1
Результаты последних матчей: П В
4
БенфикаБенфикаБен
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0
2
2
5
-3
0
Забитые 2
Пропущеные 5
Разница -3
Результаты последних матчей: П П

ГРУППА H

19:55 Аякс – Челси ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 2.44 – 3.65 – 2.85

22:00 Лилль – Валенсия
Букмекеры: 2.65 – 3.30 – 2.80

Групповой этап
Группа H
Больше
Позиция
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Н
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Заб.
Пр.
Разн.
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Результаты последних матчей
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АяксАяксАяк
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2
0
0
6
0
6
6
Забитые 6
Пропущеные 0
Разница 6
Результаты последних матчей: В В
2
ВаленсияВаленсияВал
2
1
0
1
1
3
-2
3
Забитые 1
Пропущеные 3
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Результаты последних матчей: П В
3
ЧелсиЧелсиЧел
2
1
0
1
2
2
0
3
Забитые 2
Пропущеные 2
Разница 0
Результаты последних матчей: В П
4
ЛилльЛилльЛил
2
0
0
2
1
5
-4
0
Забитые 1
Пропущеные 5
Разница -4
Результаты последних матчей: П П

В тренде
"Шахтер" – "Динамо" Загреб: видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Гол Коноплянки

ГРУППА E

22:00 Зальцбург – Наполи
Букмекеры: 2.60 – 3.85 – 2.55

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22:00 Генк – Ливерпуль
Букмекеры: 10.0 – 6.30 – 1.28

Групповой этап
Группа E
Больше
Позиция
Команда
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Н
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Заб.
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О
Результаты последних матчей
1
НаполиНаполиНап
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1
1
0
2
0
2
4
Забитые 2
Пропущеные 0
Разница 2
Результаты последних матчей: Н В
2
ЛиверпульЛиверпульЛив
2
1
0
1
4
5
-1
3
Забитые 4
Пропущеные 5
Разница -1
Результаты последних матчей: В П
3
ЗальцбургЗальцбургЗал
2
1
0
1
9
6
3
3
Забитые 9
Пропущеные 6
Разница 3
Результаты последних матчей: П В
4
ГенкГенкГен
2
0
1
1
2
6
-4
1
Забитые 2
Пропущеные 6
Разница -4
Результаты последних матчей: Н П

ГРУППА F

22:00 Интер – Боруссия Д ТВ: "Футбол 1"
​​​​​​​Букмекеры: 2.21 – 3.55 – 3.35

22:00 Славия П – Барселона
​​​​​​​Букмекеры: 7.30 – 4.90 – 1.44

Трансляция матчей Лиги чемпионов – на oll.tv (по подписке)

Групповой этап
Группа F
Больше
Позиция
Команда
И
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Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Боруссия ДортмундБоруссия ДортмундБор
2
1
1
0
2
0
2
4
Забитые 2
Пропущеные 0
Разница 2
Результаты последних матчей: В Н
2
БарселонаБарселонаБар
2
1
1
0
2
1
1
4
Забитые 2
Пропущеные 1
Разница 1
Результаты последних матчей: В Н
3
ИнтерИнтерИнт
2
0
1
1
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3
-1
1
Забитые 2
Пропущеные 3
Разница -1
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Славия ПрагаСлавия ПрагаСла
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1
Забитые 1
Пропущеные 3
Разница -2
Результаты последних матчей: П Н

Смотрите, как "Ливерпуль" выигрывал финал ЛЧ-2019

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расписание Лига чемпионов Барселона результаты Интер Италия

Источник: Сегодня|Спорт

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