"Аякс" играет с "Челси", "Барса" – со "Славией": расписание и результаты матчей среды в Лиге чемпионов

Полная картина дня в главном футбольном еврокубке - котировки, результаты и турнирные таблицы

В среду, 23 октября, проходит еще восемь матчей третьего тура Лиги чемпионов. Напомним, накануне "Шахтер" не смог обыграть дома загребское "Динамо", тем не менее "горняки" остаются главными претендентами на вторую путевку в весеннюю стадию ЛЧ из группы С.

Ниже – расписание всех матчей среды в Лиге чемпионов с телетрансляциями, котировками букмекеров на исходы противостояний и актуальным турнирным положением команд.

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Лига чемпионов, среда, 23 октября

ГРУППА G

19:55 Лейпциг – Зенит ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 1.64 – 4.20 – 5.30

22:00 Бенфика – Лион

Букмекеры: 2.20 – 3.55 – 3.35

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ГРУППА H

19:55 Аякс – Челси ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 2.44 – 3.65 – 2.85

22:00 Лилль – Валенсия

Букмекеры: 2.65 – 3.30 – 2.80

ГРУППА E

22:00 Зальцбург – Наполи

Букмекеры: 2.60 – 3.85 – 2.55

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22:00 Генк – Ливерпуль

Букмекеры: 10.0 – 6.30 – 1.28

ГРУППА F

22:00 Интер – Боруссия Д ТВ: "Футбол 1"

​​​​​​​Букмекеры: 2.21 – 3.55 – 3.35

22:00 Славия П – Барселона

​​​​​​​Букмекеры: 7.30 – 4.90 – 1.44

Трансляция матчей Лиги чемпионов – на oll.tv (по подписке)

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