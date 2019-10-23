"Аякс" играет с "Челси", "Барса" – со "Славией": расписание и результаты матчей среды в Лиге чемпионов

В среду, 23 октября, проходит еще восемь матчей третьего тура Лиги чемпионов. Напомним, накануне "Шахтер" не смог обыграть дома загребское "Динамо", тем не менее "горняки" остаются главными претендентами на вторую путевку в весеннюю стадию ЛЧ из группы С.
Ниже – расписание всех матчей среды в Лиге чемпионов с телетрансляциями, котировками букмекеров на исходы противостояний и актуальным турнирным положением команд.
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Лига чемпионов, среда, 23 октября
ГРУППА G
19:55 Лейпциг – Зенит ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1.64 – 4.20 – 5.30
22:00 Бенфика – Лион
Букмекеры: 2.20 – 3.55 – 3.35
ГРУППА H
19:55 Аякс – Челси ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 2.44 – 3.65 – 2.85
22:00 Лилль – Валенсия
Букмекеры: 2.65 – 3.30 – 2.80
ГРУППА E
22:00 Зальцбург – Наполи
Букмекеры: 2.60 – 3.85 – 2.55
22:00 Генк – Ливерпуль
Букмекеры: 10.0 – 6.30 – 1.28
ГРУППА F
22:00 Интер – Боруссия Д ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 2.21 – 3.55 – 3.35
22:00 Славия П – Барселона
Букмекеры: 7.30 – 4.90 – 1.44
Трансляция матчей Лиги чемпионов – на oll.tv (по подписке)
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