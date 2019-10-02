"Барселона" – "Интер": каталонцы обыграют соперника

/ Фото: AFP

Центральным матчем среды в Лиге чемпионов будет встреча на "Камп Ноу", в которой "Барселона" сыграет с "Интером". Мы проведем онлайн матча "Барселона" – "Интер" с видео голов и яркими фото.

Обе команды достаточно неожиданно начали свой этап в Лиге чемпионов. Оба коллектива потеряли очки. "Барса" не одолела Дортмунд, а "Интер" на "Сан-Сиро" сыграл вничью со "Славией".

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Букмекеры считают "Барселону" явным фаворитом матча. Триумф команды Вальверде оценивают в 1,56, тогда как на успех гостей можно поставить с коэффициентом 6,00. На ничейный результат принимаются ставки с коэффициентом 1,99.

Больше всего шансов забить может Луис Суарес. На его гол в этом матче можно поставить – 1,87. Следующий в списке среди вероятных авторов голов – Антуан Гризманн – 2,25. На гол Ромелу Лукаку коэффициент 3,15.

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген отметился результативной передачей в матче 7-го тура чемпионата Испании против "Хетафе" (2:0). Немецкий голкипер ассистировал нападающему Луису Суаресу во время первого гола в матче.

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