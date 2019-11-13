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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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"Барселону" испугала цена за игрока, который забивает в 7 раз больше Месси

13 ноября, 13:56

В каталонском клубе считают, что 100 миллионов евро за лучшего бомбардира ЛЧ - это чересчур

Эрлинг Холанд

Эрлинг Холанд / Фото: Reuters

"Барселона" продолжает следить за норвежским нападающим "Ред Булл Зальцбург" Эрлингом Холандом, но ценник, выставленный австрийским клубом, руководство испанской команды считает чрезмерно высоким. Об этом сообщает ЕSPN.

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Каталонский клуб считает, что ценник в 100 млн евро за 19-летнего Холанда непропорционально завышен и что такая сумма совершенно не соответствует трансферному рынку. Как сообщает источник, "Барселона" может перестать следить за норвежцем после объявления такой цены за футболиста.

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Отметим, что Эрлинг Холанд является лучшим бомбардиром нынешней Лиги чемпионов. На его счету – 7 голов. Для сравнения, Лионель Месси в нынешнем еврокубковом сезоне отличился пока лишь одним забитым мячом.

Смотрите, как забивает Холанд

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При этом в Холанде продолжает быть заинтересован "Манчестер Юнайтед", который готов приобрести игрока в зимнее трансферное окно. Английский клуб намерен заменить Холандом Ромелу Лукаку, проданного летом в "Интер". Тот факт, что главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер тренировал молодого норвежца в "Мольде", должен сыграть свою роль в возможном переходе игрока, уверено руководство английского клуба.

Смотрите, как "Ред Булл" Холанда играл в Лиге чемпионов с "Наполи"

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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Лига чемпионов Барселона Ред Булл Манчестер Юнайтед Эрлинг Холанд

Источник: Championat.ru

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