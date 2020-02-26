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"Бавария" чувствует себя хозяином в Лондоне и громит "Челси": в трех мячах поучаствовал Левандовский

26 февраля, 00:09

Английскому клубу будет тяжело отыграться в Германии

В паре "Челси" – "Бавария" участник четвертьфинала Лиги чемпионов фактически определился уже после первого поединка 1/8-й на "Стэмфорд Бридж". Хоть номинально немцы и были гостями в этом матче, но чувствовали себя на поле в Лондоне полноправными хозяевами. И если в первом тайме мюнхенцы еще раскачивались, то во втором основательно прижали оборону "синих", и она не выдержала – два гола с разницей в три минуты от Гнабри и контрольный Левандовского – 3:0, которые трудно отыграть.

Помимо игрового преимущества, мюнхенская команда на протяжении всей встречи лучше контролировала мяч – 60% владения на 40%. До перерыва самый реальный момент открыть счет не использовал Мюллер, который выиграл верховую борьбу в штрафной, но пробил головой в перекладину. А уже на старте второго тайма дважды с разницей в три минуты отличился Гнабри – и оба раза ему ассистировал Левандовский. Но и сам Роберт без гола не ушел, огорчив "Челси" на 76-й минуте – 3:0. К тому же польский форвард стал лучшим бомбардиром этого розыгрыша – 11 мячей.

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Напоследок арбитр пересмотрел видеоповтор и показал Маркосу Алонсо красную карточку за отмашку – и лондонцы отыграли еще порядка 10 минут в меньшинстве.

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Напомним, что ранее английская и немецкая команды провели между собой четыре матча. В 2005 году лондонцы по сумме двух матчей прошли мюнхенцев в четвертьфинале Лиги чемпионов, а следующие матчи между командами припали на финалы. В 2012 году "Бавария" дошла до домашнего финала Лиги чемпионов, но на глазах у собственных болельщиков проиграла трофей "Челси" в серии пенальти. Через год команды встретились в матче за Суперкубок УЕФА и на этот раз мюнхенцы взяли реванш.

Ранее мы сообщали, что "Челси" обыгрывает "Тоттенхэм" и не пускает Моуринью в Лигу чемпионов.

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Бавария Челси Лондон плей-офф Роберт Левандовски Серж Гнабри

Источник: Сегодня|Спорт

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