"Челси" – "Бавария": онлайн матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Во вторник, 25 февраля, в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" пройдет матч 1/8 финала Лиги чемпионов: "Челси" примет немецкую "Баварию". Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет мультимедийная текстовая трансляция с видео голов и описанием всех ключевых моментов.

ОНЛАЙН МАТЧА "ЧЕЛСИ" – "БАВАРИЯ"

Ранее команды провели между собой четыре матча. В 2005 году лондонцы по сумме двух матчей прошли мюнхенцев в четвертьфинале Лиги чемпионов, а следующие матчи между командами припали на финалы. В 2012 году "Бавария" дошла до домашнего финала Лиги чемпионов, но на глазах у собственных болельщиков проиграла трофей "Челси" в серии пенальти. Через год команды встретились в матче за Суперкубок УЕФА и на это раз мюнхенцы взяли реванш.

Что говорили тренеры перед матчем "Челси" – Бавария":

Фрэнк Лэмпард: "Да, конечно "Бавария" может выиграть Лигу чемпионов. Это талантливая и сплоченная команда, не зря она лидирует в бундеслиге. Это клуб, который преодолевает трудности за счет силы и организации. Глубоко уважаю "Баварию". Из года в год она претендует на победу в Лиге чемпионов. Но наша работа заключается в том, чтобы попытаться ее остановить".

Ханс-Дитер Флик: "Хочу сделать комплимент Фрэнку Лэмпарду. У него молодая команда, которая играет очень раскованно. Быстро контратакует и всегда нацелена на ворота. Эта команда может прижать вас к воротам, особенно когда играет дома. Кроме матча с "Лейпцигом", мы забивали во всех турах [в бундеслиге]. В этом отношении наш результат впечатляет. Очень жду этой игры. Давно ждал матча на этом стадионе. Я бывал здесь несколько раз, в том числе с "Айнтрахтом" в прошлом сезоне. Это будет особенный матч".

Смотрите, как "Бавария" и "Челси" играли на групповом этапе Лиги чемпионов:

В сегодняшнем Челси не сможет рассчитывать на Хадсона-Одои, Пулишича и Канте под вопросом участие Лофтус-Чика. У "Баварии" не сыграют Перишич и Зюле, а Хави Мартинес остается под вопросом.

Ориентировочные составы от УЕФА:

"Челси": Кабальеро; Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер; Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо; Маунт, Абрахам, Виллиан

Не сыграют: Пулишич (ахилл), Канте (приводящая мышца), Хадсон-Одои (задняя мышца бедра), ван Гинкел (колено)

"Висят" на карточке: Аспиликуэта, Жоржиньо, Зума

"Бавария": Нойер; Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис; Киммих, Тьяго Алькантара; Коман, Мюллер, Гнабри; Левандовски

Не сыграют: Мартинес (бедро), Зюле (колено), Перишич (голеностоп)

Букмекеры о матче "Челси" – "Бавария":

Букмекеры считают "Баварию" фаворитом матча: коэффициент на победу Ханс-Дитера Флика – 1.91, на ничью – 3.90, на победу "Челси" – 3.80.

Ранее мы писали, что во время матча "Баварии" в чемпионате Германии на трибунах умерла маленькая девочка. Племяннице футболиста "Падерборна" было всего 14 месяцев...

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