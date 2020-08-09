"Бавария" снова разгромила "Челси": обзор второго унижения команды Абрамовича

Мюнхенцы легко вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов, добавив к гостевой победе над "Челси" 3:0 домашние 4:1

"Бавария" разгромила "Челси" и в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. После лондонской победы над клубом российского олигарха Роман Абрамовича со счетом 3:0, чемпионы Германии разнесли "синих" и в Мюнхене – 4:1. Таким образом суммарный счет оказался вовсе позорным для английской команды – 1:7. Мы вели онлайн матча "Бавария" – "Челси" с видео и фото самых ярких моментов.

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"Бавария" – "Челси" – 4:1. Обзор матча

"Бавария" – "Челси" – 4:1(первый матч – 3:0)

Голы: Левандовски, 9 пен, 84, Перишич, 24, Толиссо, 76 – Абрахам, 44

"Бавария": Нойер – Киммих (Одриосола, 70), Боатенг (Зюле, 63), Алаба, Дэвис – Горецка, Тиаго (Толиссо, 71) – Гнабри, Мюллер, Перишич (Коутиньо, 64) – Левандовски

"Челси": Кабальеро – Джеймс, Кристенсен, Зума, Эмерсон – Баркли, Канте, Ковачич – Хадсон-Одои, Абрахам (Жиру, 81), Маунт

Предупреждения: Кабальеро, Эмерсон

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Статистика матча "Бавария" – "Челси" (4:1)

Добавим, что в 1/4 финала Лиги чемпионов "Бавария" 14 августа в Лиссабоне встретится с "Барселоной", которая дома обыграла "Наполи" 3:1 после выездной ничьей 1:1.

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