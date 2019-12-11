"Бавария" – "Тоттенхэм": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Жозе Моуринью / Фото: Reuters

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В среду, 11 декабря, проходит заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов в квартете В. "Бавария" на своем поле принимает команду Жозе Моуринью – "Тоттенхэм". Начало – в 22:00. Отметим, что сегодня финишируют и другие группы ЛЧ – смотреть Шахтер Аталанта онлайн можно в мультимедийной трансляции на нашем сайте.

ОНЛАЙН "БАВАРИЯ" – "ТОТТЕНХЭМ"

Да, в турнирном плане этот поединок ничего не решает – "Бавария" досрочно обеспечила себе первое место в группе, а "Тоттенхэм" – второе. Однако болельщики не простят "шпорам", если они не попытаются взять у Мюнхена реванш за унизительное октябрьское поражение 2:7, ставшее самым крупным для английских клубов в домашних матчах еврокубков.

Букмекеры о матче "Бавария" – "Тоттенхэм" 11 декабря. Большим фаворитом поединка аналитики называют чемпионов Германии. На их победу установлен коэффициент 1.36, на ничью – 6.00, на победу англичан – 7.40. Иными словами, вероятность выигрыша "Баварии" оценивается в 71 процент, ничейного исхода – в 16 процентов, а выигрыша "Тоттенхэма" – в 13 процентов.

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Заявления тренеров перед матчем "Бавария" – "Тоттенхэм"

"В первом матче с "Тоттенхэмом" мы реализовали почти 100 процентов наших шансов. Но вы также должны помнить, что и у "Тоттенхэма" было несколько возможностей, прежде чем мы сделали счет 1:1. Я знаю Жозе Моуринью по визиту в "Реал". Тогда там играли Сами Хедира и Месут Эзил, а я был ассистентом Йоахима Лева в сборной Германии. С нетерпением жду новой встречи с Жозе", – заявил главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик

"Я запрещаю смотреть любые отрывки того матча, когда "Тоттенхэм" проиграл дома "Баварии" 2:7. Смотрел пару раз со своим штабом, пытаясь разобраться во всех деталях, но ни одного отрывка для парней, совсем никаких. Собираемся сосредоточиться больше на своей игре, чем на "Баварии", чтобы улучшить свою модель игры. Полностью сфокусированы на себе и своем развитии", – говорит главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью

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