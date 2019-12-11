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Между ног игроку "Зенита": УЕФА показал самый эффектный финт дня в Лиге чемпионов

11 декабря, 11:33

Полузащитник "Бенфики" Адель Таарабт "унизил" футболиста "Зенита" Александра Ерохина

Таарабт издевается над "Зенитом"

Таарабт издевается над "Зенитом" / Фото: Reuters

Европейский футбольный союз назвал самый яркий момент вторника в Лиге чемпионов. Им стал эпизод в поединке "Бенфика" – "Зенит", который завершился победой португальцев 3:0 и вылетом российского клуба из еврокубков. Напомним, в среду пройдет оставшаяся часть матчей заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов. Онлайн Шахтер Аталанта смотреть можно в трансляции на нашем сайте.

В моменте матча на лиссабонском стадионе "Да Луш", который УЕФА признал самым эффектным эпизодом игрового дня в Лиге чемпионов, полузащитник "Бенфики" Адель Таарабт унизительным приемом обыграл российского защитника "Зенита" Александра Ерохина, прокинув ему мяч между ног. После этого Ерохин был вынужден нарушить правила и заработал желтую карточку.

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Напомним, после поражения от "Бенфики" в заключительном туре групповой стадии Лиги чемпионов "Зенит" занял четвертое место в группе, набрав 7 очков, и прекратил выступления в еврокубках. Таких образом питерская команда впервые за 10 лет не сыграет в плей-офф евротурниров.

Ранее мы сообщали, что "новый Месси" за минуту забил самый "юный" гол в истории ЛЧ. Полузащитник "Барселоны" Анссумане Фати поразил ворота "Интера" в возрасте 17 лет и 40 дней.

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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Лига чемпионов Зенит Санкт-Петербург Бенфика

Источник: Сегодня|Спорт

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