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Большой футбольный праздник возвращается: УЕФА назвала точную дату возобновления Лиги чемпионов

7 мая, 11:09

Андрей Фоменко

Первыми в плей-офф популярного турнира сыграют "Ювентус" и "Лион"

Несмотря на пандемию коронавируса, которая продолжается в мире, спортивные мероприятия пытаются выходить из застоя. Стало известно, что европейские футбольные чиновники определились со сроками возвращения на арену элитного турнира – Лига чемпионов. На днях France Football назвал лучшие голы в истории Лиги чемпионов.

Как и ожидалось, еврокубки по плану УЕФА возобновятся в августе. В первые два месяца лета предполагается завершить национальные чемпионаты. В Лиге чемпионов остановились на первой стадии плей-офф. В 1/8 финала некоторые пары успели провести по два матча, некоторые – лишь по одному.

Первый после карантина поединок Лиги чемпионов назначили на 8 августа, субботу, сообщает издание RMC Sport. Это будет ответный матч 1/8 финала "Ювентус" – "Лион". Именно на этой дате остановились на встрече должностных лиц руководящего органа УЕФА и президентов ведущих европейских клубов. Правда, пока неизвестен дальнейший формат турнира. Было предположение, что плей-офф могут сократить до одного матча вместо двух со стадии 1/4 финала.

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Смотрите, как "Лион" обыграл "Ювентус" во Франции еще в конце февраля

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возобновление карантин футбол Лига чемпионов коронавирус

Источник: xsport.ua

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