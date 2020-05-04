Самые-самые: France Football назвал лучшие голы в истории Лиги чемпионов, Месси нет даже в топ-10

Популярное французское издание France Football решило во время карантина определить 50 лучших голов в истории Лиги чемпионов. Напомним, существует турнир с 1992 года, ранее был Кубок чемпионов. К сожалению, здесь не нашлось места для голевых ударов ни украинских футболистов, ни легионеров наших клубов. Больше всех экспертов поразил гол Зинедина Зидана за "Реал" в финале в 2002 году в ворота немецкого "Байера" из Леверкузена. К слову, Матерацци наконец признался, что сказал Зидану в финале ЧМ-2006.
Тот решающий матч в Глазго "Реал" выиграл 2:1, а французский полузащитник принес испанцам победу шикарным ударом еще в конце первого тайма. Перед тем поединком публика на стадионе почтила память Валерия Лобановского, который умер несколькими днями ранее.
Один из голов Роналду занял третье место, а вот удачный удар Месси журналисты поставили лишь на 15-ю позицию. В мае 2019-го Лео удался классный удар со штрафного в ворота "Ливерпуля".
Топ-10 рейтинга популярного издания:
1. Зинедин Зидан, "Реал" ("Байеру", 2002);
2. Мауро Брессан, "Фиорентина" ("Барселоне", 1999);
3. Криштиану Роналду, "Реал" ("Ювентусу", 2018);
4. Деян Станкович, "Интер" ("Шальке", 2011);
5. Филипп Мексес, "Милан" ("Андерлехту", 2012);
6. Гарет Бейл, "Реал" ("Ливерпулю", 2018);
7. Майкл Эссьен, "Челси" ("Барселоне", 2009);
8. Марио Манджукич, "Ювентус" ("Реалу", 2017);
9. Роналдиньо, "Барселона" ("Челси", 2005);
10. Аарон Рэмзи, "Арсенал" ("Галатасараю", 2014).
Читайте об имениннике дня – звездном футболисте "Арсенала" и "Барсы" Фабрегасе.
Смотрите, как забивает "Реал" Зидана-тренера в ворота "Брюгге" в Лиге чемпионов
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