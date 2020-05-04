Самые-самые: France Football назвал лучшие голы в истории Лиги чемпионов, Месси нет даже в топ-10

Самым впечатляющим признан гол Зинедина Зидана в 2002 году в финале в ворота "Байера"

Популярное французское издание France Football решило во время карантина определить 50 лучших голов в истории Лиги чемпионов. Напомним, существует турнир с 1992 года, ранее был Кубок чемпионов. К сожалению, здесь не нашлось места для голевых ударов ни украинских футболистов, ни легионеров наших клубов. Больше всех экспертов поразил гол Зинедина Зидана за "Реал" в финале в 2002 году в ворота немецкого "Байера" из Леверкузена. К слову, Матерацци наконец признался, что сказал Зидану в финале ЧМ-2006.

Тот решающий матч в Глазго "Реал" выиграл 2:1, а французский полузащитник принес испанцам победу шикарным ударом еще в конце первого тайма. Перед тем поединком публика на стадионе почтила память Валерия Лобановского, который умер несколькими днями ранее.

Реклама

Один из голов Роналду занял третье место, а вот удачный удар Месси журналисты поставили лишь на 15-ю позицию. В мае 2019-го Лео удался классный удар со штрафного в ворота "Ливерпуля".

Топ-10 рейтинга популярного издания:

1. Зинедин Зидан, "Реал" ("Байеру", 2002);

2. Мауро Брессан, "Фиорентина" ("Барселоне", 1999);

Реклама

3. Криштиану Роналду, "Реал" ("Ювентусу", 2018);

4. Деян Станкович, "Интер" ("Шальке", 2011);

5. Филипп Мексес, "Милан" ("Андерлехту", 2012);

6. Гарет Бейл, "Реал" ("Ливерпулю", 2018);

Реклама

7. Майкл Эссьен, "Челси" ("Барселоне", 2009);

8. Марио Манджукич, "Ювентус" ("Реалу", 2017);

9. Роналдиньо, "Барселона" ("Челси", 2005);

10. Аарон Рэмзи, "Арсенал" ("Галатасараю", 2014).

Читайте об имениннике дня – звездном футболисте "Арсенала" и "Барсы" Фабрегасе.

Смотрите, как забивает "Реал" Зидана-тренера в ворота "Брюгге" в Лиге чемпионов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама